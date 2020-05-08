Каждая женщина хочет выглядеть прекрасно. Чтобы придать женственности своему образу, стоит выбрать правильный маникюр. Редакция STB.UA специально для вас подобрала лучшие дизайны для ногтей, которые будут на пике популярности этой весной. О том, какой маникюр на длинные ногти будет в моде весной 2020 года, читайте далее в материале.

Больше на тему: Мода 2020: с чем носить весенние брюки

Весенний маникюр с втиркой

Пожалуй, более яркий маникюр не найти. Весенний маникюр со втиркой будет привлекать взгляды своим глянцем и одновременно подчеркнет вашу женственность. Втирка ‒ специальный пигмент для ногтей в виде акриловой пудры. Чтобы достичь несравненного блеска и зеркального эффекта, весной 2020 года в моде будет маникюр с втиркой во всех оттенках синего и фиолетового цветов.

Весенний маникюр с фольгой

Необычный весенний маникюр с фольгой прекрасно подходит как на каждый день, так и для вечерних торжеств. Все зависит от техники и дизайна маникюра. Весной 2020 года маникюр с фольгой приобретает все большую популярность, поскольку является альтернативой маникюра со стразами. Из-за многообразия самого материала, такой маникюр имеет множество вариаций: с термофольгой, матовой фольгой, кружевной фольгой, с фольгой «битое стекло» и другие.

Весенний маникюр омбре

Дизайн омбре всегда будет оставаться утонченным и изящным. А этой весной он наделен особым вниманием, ведь снова возвращается в моду. Используя несколько оттенков одной цветовой гаммы, можно сделать довольно интересный и необычный маникюр на весну 2020. Этой весной в тренде будут светлые пастельные цвета. К ним может относиться: лиловый, голубой, лимонный, нежно-розовый и тому подобное. Технику омбре можно использовать как для всех ногтей, так и для нескольких, сделав удачный акцент.

Больше по теме: Мода 2020: какие цвета в тренде этой весной

Весенний французский маникюр

Этой весной французский маникюр снова возвращается в тренды. Он может дополнять повседневный образ и является прекрасной альтернативой для офисной работы. Именно поэтому он так полюбился всем женщинам. Весной 2020 года в моде будет сочетание французского маникюра с разнообразными техниками. Это может быть омбре, втирка, лунный маникюр и тому подобное.

Весенний пастельный маникюр с цветами

Пастельные цвета придадут нежности и романтичности вашему образу. В то время, когда все вокруг оживает после долгой зимы, хочется отразить это на своих ногтях. Поэтому, весной 2020 года в тренде будут разнообразные дизайны со цветами, а также миниатюрные птички на одном или двух ногтях.

Больше по теме: Мода 2020: кюлоты, классика и комбезы

Весенний маникюр с конфетти камифубуки

Если хотите иметь праздничный и эффектный вид, украсьте свои ноготки с помощью разноцветных ромбов и кружочков, которые имеют название ― камифубуки. Вы можете сделать акцент на одном ноготке или украсить сразу несколько ногтей. Профессионалы советуют сочетать камифубуки с втиркой, разнообразными узорами и градиентом. Однако не переусердствуйте. Во всем нужно знать меру.

Больше по теме: Мода 2020: трендовые платья сезона весна

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ