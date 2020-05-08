В моде 2020 года главную роль играет естественность. И макияжа это правило коснулось также. Как правильно сделать легкий и модный макияж в 2020 году? Об этом читайте подробно в нашем материале.

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Макияж без макияжа

Макияж без макияжа ‒ тренд 2020 года, который уверенно занял свои позиции и уходить не собирается. Для этого вида макияжа вам понадобятся нежный полупрозрачный тон, нюдовая или прозрачная помада, легкий, почти незаметный румянец, тени в тон помады или блеска для губ и легкая тушь, которая слегка удлинит ресницы. Фишка в том, чтобы окружающие подумали, что вы и вовсе косметику в руки не брали. А ваша красота ‒ естественна.

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Розовый румянец

В легком макияже 2020 года важно придерживаться такого правила: выделять стоит что-то одно. Так, в сезоне-2020 в моду вернулся нежный румянец. Его стоит наносить на скулы ближе к вискам. В таком макияже стоит отдать предпочтение легким полупрозрачным тонам. Особенно на веках. Тут цвета быть не должно. А вот помада может быть или в тон румянам, или немного темнее. Главное ‒ не переборщить.

Акцент на губы

В легком дневном макияже 2020 можно сделать один яркий акцент. Например, выделить губы. Если на веки нанести нюдовые тени и слегка подкрасить ресницы или сделать небольшие стрелки, то губы можно прорисовать, например, красной помадой. Так образ получится очень чувственным и в то же время нежным.

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Естественный макияж

В дневном макияже, как мы уже говорили раньше, нужно делать акцент на что-то одно: глаза, губы или румяна. Так вот, если вы хотите подчеркнуть глаза, то вам помогут нежные стрелки и удлиняющая тушь. Однако в таком макияже нужно использовать нюдовую или полупрозрачную помаду. Такой образ добавит вашим глазам выразительности.

Монохромный макияж

В сезоне-2020 особое место занимает монохромный макияж в бежевых тонах. Он смотрится очень выигрышно. Главное правило ‒ все должно быть в одном тоне. Тени, тональная основа, румяна и губная помада. Разрешается выбирать тени для век немного темнее. А вот губы в таком макияже можно накрасить как матовой помадой, так и блеском для губ.

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