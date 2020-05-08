Гороскоп на 9 мая 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 9 мая от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь ими пользоваться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Телец

Облегченно сможете выдохнуть после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы это заслужили! Только не выходите часто на улицу. Вы же сами знаете, чем это может кончиться!

Близнецы

Смело беритесь за реализацию задуманного на сегодня – удача на вашей стороне. Конечно, не забывайте о небольшой осторожности, внимательности и не слишком серьезном отношении ко всему.

Рак

В этот день жизнь может затянуть Раков в мощный водоворот – много дел, планов, работы, несмотря на выходной. Включайте самые высокие мощности и принимайтесь за работу. Если не будете лениться, вложенные усилия вернутся сторицей, и уже вскоре вы будете наслаждаться прекрасным результатом.

Лев

Будьте осторожны с деньгами, особенно когда отправляетесь в магазин. Необдуманные траты могут вас огорчить.

Дева

Благодаря новой кооперации вы сможете решить немалое количество застоявшихся вопросов. Сейчас вам стоит питать искреннее чувство коллективизма и верить в общее дело, иначе успех убежит.

Весы

Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к выбору с умом, чтобы через несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

Скорпион

Легко сегодня пройдут обсуждения семейных дел и новых идей, на что, вероятно, придется потратить немало времени. Поддержку прежде всего стоит искать среди родных.

Стрелец

Стрельцам вечером стоит максимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Особенно это касается наиболее загруженных делами представителей знака.

Козерог

День будет удачным для принятия непростых решений. Советоваться можно с Овнами и Тельцами, но лишь если видите, что их слова подкреплены действиями. Звезды сулят вам неожиданную прибыль!

Водолей

Водолеям нужно больше времени посвятить семье или друзьям. Вероятно, придется задействовать все известные вам чувства, чтобы действительно стать хорошим помощником в не самую легкую минуту.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут счастливыми, энергичными и очень интересными. Вы просто будете гореть желанием приобщиться к каждой встрече и делу! Ничего не пройдет без Рыб в этот день.

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