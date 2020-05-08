Евгений Сморигин: Если моя жена уедет и оставит меня с тремя детьми, я сойду с ума!

Через пару дней, 10 мая, на телеканале СТБ будет показ первого сезона сериала «Папаньки». А уже 11 мая зрители телеканала будут наслаждаться просмотром премьерного второго сезона любимого семейного сериала. Но какими станут герои во втором сезоне? Читайте в эксклюзивном интервью одного из главных актеров сериала Евгения Сморыгина.

Чем вам близок ваш герой? Если сравнивать ваши отношения с женой Лидой и экранной женой Аней — что общего, а что кардинально отличается? И какую роль в вашей настоящей семье играет ваша мама?

У Жени, как и у меня, трое детей! Наши жены, Аня и Лида, занимались танцами. Вот только Лида никогда не уезжала на полгода! Не дай Бог! Если моя жена уедет и оставит меня с тремя детьми, я сойду с ума!

Моя мама живет в Минске и не дотягивается до меня с той силой, с которой хотелось бы. Но она никогда не вмешивалась в мою жизнь так, как Тамара Брониславовна. Конечно, мама дает мне советы, я их слушаю и некоторым даже следую.

Каким зрители увидят вашего персонажа во втором сезоне? Расскажите о новом конфликте «невестка-свекровь».

В новом сезоне наконец-то вернется моя жена Аня, и мы станем полноценной семьей. Конечно, властная Тамара Брониславовна продолжит воспитывать детей, Женю, а теперь еще и невестку. Но Аня не так проста, как может показаться! Она способна дать отпор свекрови, и тогда Женя окажется между двух огней…

Вы импровизируете в кадре? Было ли, что во время съемок «Папанек» рождались шутки, которые затем вошли в сериал?

Без этого на площадке сухо и неинтересно! Импровизировали всегда, каждый день. Если удачно, в сериале это оставляли. Мне кажется, что комедия без импровизации, как гроза без молнии. Невозможна!

А какая была атмосфера на съемочной площадке?

Творческая! У нас была прекрасная, слаженная команда от водителя до продюсера, я прекрасно себя чувствовал и с удовольствием ехал на работу. Не было ни одного дня, чтобы я увидел недовольное лицо человека из съемочной группы! А когда общее настроение прекрасное, хочется творить!

В чем лично для вас заключается сложность жизни на карантине? Часто скучаете по съемкам?

Я не могу сидеть без работы! Чувствую себя стариком! Очень хочется сниматься, репетировать и давать концерты. За пять лет я очень привык к работе. Раньше для меня одного дня отдыха за проект было достаточно. Бывало, что месяцами работали без выходных: из одного проекта в другой «перетекали».

Какие семейные фильмы вы посоветуете посмотреть на карантине?

Старые советские фильмы. Например, «Неуловимые мстители», «Белый Бим Черное Ухо» и т. д.

Как проводите карантин с детьми? Чем чаще всего занимаетесь дома?

Мы играем в настольные игры: «Дабл», «Имаджинариум», «Alias», а еще в шахматы и шашки. Это спасает от скуки и развивает мозг. И я разрешаю детям до утра играть на приставке, телефоне и компьютере. Режим на карантине отменен! Они не могут видеться с друзьями. Есть выход только во двор. Еще режимом их мучать? Пусть отрываются!

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