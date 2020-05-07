Сегодня, 7 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 20 выпуск психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой участнице высказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание Супермамы: мама хулигана Алена, утонченная мама-флорист Анжелика, эпатажная диджей Мадонна или же заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева? Ответ найдете в материале.

В первый день участницы отправились в гости к маме хулигана Алене, которая с детства учит своего сына давать сдачу. Однако они не одобрили такие агрессивные методы воспитания, ведь двухлетний сын Алены постоянно истерил и бил свою маму.

На второй день конкурентки приоткрыли дверь в роскошный дом творческой мамы Анжелики. Однако то, что они там увидели, поразило всех. Муж-тиран, 15-летний сын, который живет отдельно, побои и унижения. Участницы не поняли, ради чего Анжелика терпит все это.

Еще больше сочувствия вызвала эпатажная диджей Мадонна, которая искренне рассказала о том, как тяжело ей было одной растить сыновей. Мама-диджей также поведела о проблемах своего сына в переходном возрасте и о причине расставания с Олегом Кензовым.

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И последней двери своего роскошного особняка открыла заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева. Женщина показала своих дочерей, однако не все так гладко в ее жизни. Конкуренткам показалось, что старшая дочь Настя немного ревнует маму к своей сестре.

Так кто же из участниц получил заветное звание Супермамы? Кому эксперт по вопросам детской возрастной психологии отдал свои бонусные баллы? Финал получился грандиозным и неожиданным! Все участницы единогласно отдали наибольшее количество баллов эпатажной Мадонне. Свои бонусные 10 баллов Дмитрий Карпачев отдал также ей. Таким образом диджей Мадонна стала абсолютной рекордсменкой и заслуженно получила званием Супермамы на этой неделе.

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