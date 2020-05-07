Сериал «Предвзятое отношение» рассказывает о судьбе сильной женщины, которая попадает в очень непростые ситуации. Он выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Что произойдет в заключительных сериях — читайте прямо сейчас!

Находясь в тюрьме, когда-то Илья Феофанов познакомился с Мариной. Девушка занималась древнейшей профессией, но Илья убедил ее начать новую, правильную жизнь. После выхода на свободу между ними возникает роман. И теперь, уже после смерти Ильи, Марина рожает от него ребенка. У Натальи Горенко и Степана Феофанова появляется внук, и это еще одна причина добиться справедливости и сломить прогнившую систему государства.

В ролях: Ольга Радчук, Сергей Фролов, Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов, Александр Рудинский, Глеб Михайличенко, Константин Данилюк и др.

Video: «Предвзятое отношение»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс) Сериал Предвзятое отношение — 7, 8 серии на сайте СТБ уже 07.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Предвзятое отношение

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