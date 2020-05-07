Сегодня, 7 мая, на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:00. Что же произойдет в 7 и 8 сериях — читайте прямо сейчас!

В седьмой серии один из главных бизнесменов Рязанска хоронит молодого сына. В качестве последнего подарка он надевает на его руку часы, а в карман кладет мобильный телефон. Сразу после похорон умирает и сам отец, и мелкий уголовник-наркоман, в квартире которого находят те самые часы. Как связаны эти преступления и кем они были спланированы, предстоит выяснить Амосову, Воробьяшкиной и Бычкову.

В девятой серии рядом с пляжем у дома отдыха находят тела двух утопленников. Личности погибших установлены — это мелкие бандиты, на совести которых хулиганства и даже изнасилование. Все выглядит как несчастный случай, но Лена уверена — это убийство. Амосову с Бычковым остается понять, как произошло преступление, и кто его совершил. Кому мешали эти двое?

Смотрите сериал «Майор и магия» с понедельника по четверг в 23:00 на телеканале СТБ!

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс) Сериал Майор и магия — 7, 8 серии на сайте СТБ уже 07.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

Больше по теме: «Майор и магия»: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс)

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ