Гороскоп на 8 мая 2020 расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на последний рабочий день недели от экстрасенсов СТБ.

Овен

Помните одну из главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смиритесь с карантином и с тем, что сейчас ничего не меняется, – пережить день будет легче. Держите себя в руках!

Телец

В пятницу отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность. Не сидите сложа руки – сейчас время для новой работы и общения в соцсетях со старыми друзьями. И не забывайте о родных!

Близнецы

Предусмотрительность, сдержанность и аккуратность должны стать главными вашими поводырями на этот день. Именно они уберегут от мелких неурядиц и сохранят душевное равновесие.

Рак

Впереди у вас горячий и насыщенный день. Время будет течь так быстро, что вы сможете почувствовать легкое головокружение. Этот день посвятите также семейным делам, особенно, если у вас есть какие-то конфликты или нерешенные вопросы.

Лев

Во время утреннего кофе подумайте о своих планах и том, чего вам не хватает для счастья. В общем же Львов ждет интересный и благоприятный день. Особенно хорошо будет удаваться решение жизненных проблем.

Дева

Вероятно, вам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности лимита допустимых расходов. Некоторым Девам сегодня представится возможность взяться за дополнительную работу. Это поможет сбалансировать ваше финансовое положение, хотя и добавит усталости.

Весы

В этот день не стоит гоняться за двумя зайцами, а лучше выполнять дела одно за другим. Это касается планов и действий в любых сферах. На амурном фронте большинство ждет затишье, а вот семейным Весам, возможно, предстоит важный разговор.

Скорпион

Звезды сулят вам улучшение отношений с коллегами. Вам пора задуматься об изменениях в личной жизни – ваши отношения нуждаются в развитии, поэтому не затягивайте с этим.

Стрелец

В любовной сфере вы можете почувствовать дикую страсть. Самое время для рискованных любовных авантюр! Переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваша рассудительность.

Козерог

Во второй половине дня усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Водолей

Есть большой риск попасть в эпицентр конфликта. Поэтому тщательно избегайте сплетен в кругу семьи. К решению личных вопросов не привлекайте ваших родственников, а решайте все только собственными силами.

Рыбы

Залог успеха – трезвая голова, и Рыбам об этом сегодня следует помнить, как никогда. При этом трезвым экстрасенсы рекомендуют быть как в переносном, так и в прямом смысле этого слова. И не смотрите, что сегодня – пятница!

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