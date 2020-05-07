Недавно состоялась премьера главного детектива весны «Предвзятое отношение»! В нем зрителей своим мастерством удивляет молодой актер Глеб Михайличенко, который сыграл в сериале роль обиженного сына. О съемках самого взрывного сериала весны, смешных моментах на съемочной площадке и тяжелых сценах – читайте в интервью Глеба Михайличенко!

Известно, что во время съемок сериала «Предвзятое отношение» у вас было много интересных, смешных моментов. Можете о них рассказать?

Как бы это странно не звучало, но все интересные моменты моего съемочного периода пришлись на сцены в тюрьме. Во-первых, мы снимали в настоящей тюрьме! В ней из окон соседнего здания на нас смотрели настоящие зэки. Конечно, наш корпус был полностью «наш», и за собственную безопасность мы, в принципе, не волновались. Но атмосфера вокруг нагнетала (улыбается. – Прим. ред.).

Да! У вашего персонажа в сериале довольно много тяжелых, эмоциональных сцен в тюрьме. Какая сцена лично для вас была самой тяжелой?

Вероятно, самая тяжелая и интересная сцена – в комнате свиданий, где я говорю маме и отцу, что я их ненавижу… Кстати, именно эта сцена вошла в официальный трейлер. И прямо перед сценой оказалось, что мои волосы с первого съемочного дня уже неплохо отросли, а укоротить их нельзя, потому что впереди сцены, где я должен быть с такой длиной. Кажется, художник по гриму даже заплакала… Мы пытались скрыть волосы капюшоном, кепкой, но все равно было видно мою шевелюру… Стоит сказать, что по сценарию я должен вообще быть лысым! Ведь это – вторая неделя в тюрьме (смеется. – Прим. ред.). Тогда мы придумали залепить волосы «тейпом» – это специальный съемный двусторонний скотч. Меня заверили, что это особый «тейп» – для грима. Таким образом мы укоротили волосы в два раза! Алена Лебедь (художник по гриму) – просто волшебница (смеется. – Прим. ред.).

А что было после этого?

Мы пришли в настоящую комнату для свиданий. «Ну, вот, атмосфера вдохновляет сделать прекрасную сцену», – думал я. Сели по разные стороны защитного стекла. И тут оказалось, что телефоны не работают, и включить их невозможно. Оказывается – всю сцену мы друг друга, буквально, вообще не слышим. А я ее ждал! Попробовали громче говорить – что-то слышно, но это совершенно убивает логическое, органическое существование. Тогда мы договорились с партнерами читать друг друга «по губам». Сцена прошла очень профессионально, по завершении Ольга Радчук даже заплакала! Знаете, это означает, что что-то настоящее там было …

Слушая вас, понимаешь, что для таких сцен нужна серьезная психологическая подготовка. А что для вас было самым трудным в подготовке к съемкам?

Самой трудной была подготовка к различным сценам, ведь меня удивляло «возрастное развитие» моего персонажа. Почти в каждой сцене мне разное количество лет! От 16 лет – первый привод в полицию, а в 25, кажется, – смерть… Считаю, что сцену, где мне 16, я завалил…

Ваши родные уже успели посмотреть 6 серий «Предвзятого отношения». Они также полагают, что вы завалили эту сцену?

Честно говоря, пока ни с кем не говорил об этой работе. Близкие говорят, что это – хороший шаг в моей карьере. Все отмечают интересные обстоятельства моего персонажа – «наконец, было что играть». А насчет сцены в 16 лет все согласны…

А если сравнивать ваши работы в «Акушерке» и сериале «Зоя», чем для вас была особенной роль в «Предвзятом отношении»? Что нового для себя открыли?

Эти три проекта были для меня очень желанными с момента проб. Мне очень понравилась работа с режиссером, и я сразу себе отметил: «Здесь я многому научусь!». Поэтому бесконечно благодарен, что попал во все три проекта. Знаете, они совершенно разные, но одно, что объединяет все три роли, – судьба «проблемного ребенка». Но именно в этой истории все заходит слишком далеко. И это, конечно, захватило меня как актера с первых минут работы! Даже над сценой в комнате свиданий я думал два месяца, постоянно переспрашивал своего агента: «А кого все же утвердили?».

В сериале вы играете роль оскорбленного сына. А если бы такая ситуация сложилась в реальной жизни, вы бы смогли простить маму? Или вели бы себя как герой сериала?

Лично я с детства стремился к самостоятельности и, вероятно, в отличие от Ильи, не зависел так от мамы. И конечно, я не оскорблял ее так. Мама – это святое! И я думаю, ей бы простил все. Но возможно, не сразу – этим мы похожи с моим персонажем.

А какие у вас еще есть общие черты характера?

Если есть цель, то я не боюсь работы, какой бы она ни была! Этим я, вероятно, схож с Ильей, когда он вышел из тюрьмы. А еще я люблю кардинально менять свою жизнь и мировоззрение.

Почему зрители телеканала СТБ должны посмотреть сериал «Предвзятое отношение»?

Мне кажется, это очень актуальная и полезная история в наше время. Когда справедливость, а главное – любовь должны преодолеть все «системы»… Родители должны уделять время детям, а дети – ценить это время с родителями. А вообще, круто, что у нас наконец появилась остросоциальная и даже политическая история. За это я благодарен очень талантливому и умному автору – режиссеру сериала! А еще – низкий поклон такой дружной и трудолюбивой команде!

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Фото – https://www.instagram.com/gleb_mikhaylichenko/

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