Евровидение-2020, которое должно было пройти в Роттердаме, отменили по причине пандемии COVID-19. Страны-участницы постепенно определяются со своими представителями в 2021 году. От Австралии выступит исполнительница с псевдонимом Montaigne. Подробнее узнайте в материале.

Montaigne — известная австралийская певица в сфере инди-музыки. Девушка выпустила два успешных альбома, получила ряд музыкальных премий, а также стала прорывом года.

24-летняя Montaigne получила большинство зрительских голосов на конкурсе «Eurovision – Australia Decides», так называемом Национальном отборе Австралии на Евровидение. Девушка выступила с песней «Don’t Break Me», что в переводе означает «Не ломай меня». Это история о любящем человеке, который вкладывается в отношения, но безответно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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SBS с гордостью объявила, что певица и автор песен в стиле арт-поп Montaigne (Монтень) выступит на Евровидении в мае 2021 года. Редактор SBS и глава делегации Австралии Джош Мартин сообщил:

«Хотя SBS и поклонники пропустят «Eurovision – Australia Decides» в 2021 году, это будет соответствовать решению Австралии и даст Монтень шанс показать миру то, что мы уже знаем – что она невероятно талантливая, захватывающая и оригинальная артистка. Теперь мы сфокусируемся на новой песне для 2021 года. Монтень не теряет ни минуты этого периода самоизоляции, и на ее столе уже много новых идей!»

Montaigne (Монтень) была также взволнована, когда сообщала новости:

«Я так рада получать эти хорошие новости в такие времена. Дома у нас появился ритуал – ежедневно открывать печенье с предсказанием и читать его друг другу. И однажды я получила такое предсказание: «Вы будете делиться хорошими новостями со всеми людьми, которых вы любите. Я так рада, что это сбылось!»

Напомним, что впервые Австралия приняла участие в Евровидении в 2015 году. Тогда Гай Себастьян стал первым артистом, представившим страну на конкурсе. Его песня «Tonight Again» заняла почетное пятое место.

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