В условиях карантина и постоянного заточения в четырех стенах многие задаются вопросом, как же заниматься спортом. Более того, те, кто ранее никогда не нагружал себя физическими упражнениями, отныне взялись за свою форму. Поэтому вопрос о тренировках в домашних условиях как никогда актуален. О спорте на свежем воздухе, а также занятиях на балконе — смотрите в сюжете программы «Вікна-новини».

Львовяне решили не тратить время впустую и совмещать приятное с полезным. Они занимаются спортом на балконе и привлекают соседей, чтобы было интереснее.

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Так, Анатолий на протяжении нескольких дней звонит соседям и призывает выходить на балкон для тренировки. Мужчина утверждает, что карантин не причина забывать о спорте и физической форме. Именно поэтому решил основать новую традицию на своей улице.

«Я поддерживаю призывы врачей оставаться дома. Но постоянное пребывание в помещении — это прямой путь к снижению иммунитета. Поэтому мои тренировки на балконах направлены на то, чтобы заставить людей не фильмы на диване смотреть, а выходить на воздух и расправлять легкие», — рассказывает Анатолий.

На первые тренировки мужчина и его девушка выходили одни. Однако недавно их команда увеличилась: к ним присоединились соседи. Теперь их улица начинает утро с тренировки. Общие занятия не только поднимают иммунитет, а и объединяют тех, кто ранее даже не здоровался. Отныне некоторые выходят выпить чашечку кофе и пообщаться.

Поэтому львовяне призывают всех объединиться, заниматься спортом и оставаться дома. Только так мы сможем победить коронавирус и приблизиться к завершению карантина.



Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.