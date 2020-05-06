Сериал «Предвзятое отношение» рассказывает о судьбе сильной женщины, которая попадает в очень непростые ситуации. Он выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Что произойдет в 5 и 6 сериях — читайте прямо сейчас!

Юрий Пустовойт, сын Премьер-министра и его правая рука, на работе поругался со своей невестой Ингой. Инга — круглая сирота, которая с благодарностью и самоотверженностью посвящает себя жениху. Но после ссоры девушку не могут найти, и возможно, к этому причастен преступник из правительственного круга.

Тем временем полиция нашла дом, в котором пропадали все жертвы этого дела. И в доме задержан возможный убийца…

В ролях: Ольга Радчук, Сергей Фролов, Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов, Александр Рудинский, Глеб Михайличенко, Константин Данилюк и др.

Video: «Предвзятое отношение»: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс) Сериал Предвзятое отношение — 5, 6 серии на сайте СТБ уже 06.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Предвзятое отношение

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