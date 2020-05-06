Ослабление карантина: как открылись рынки в Киеве

В Киеве разрешили работать кофейням на вынос. Более того, открылось три рынка. Специальная служба за несколько прошедших недель проверила почти четыре десятка базаров. У последних было время подготовиться, поэтому отныне они будут постепенно открываться. Вскоре заработают еще два рынка. Главное, чтобы все соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также пользовались дезинфекторами. У всех ли это получается? Журналист программы СТБ «Вікна-новини» Артем Сорокин отправился в рейд по рынкам.

5 мая в Киеве официально заработали рынки. Однако не только в столице, но и в пригороде — Ирпене, Буче, Гостомеле. Контролировать карантинные меры и ограничения будут сразу две государственных структуры: Национальная полиция и Госпродпотребслужба.

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Одним из главных требований является температурный скрининг на входе в рынок. Однако на базаре в Ирпене бесконтактные приборы по измерению температуры показывали каждый раз разный результат: от 24 до 31 градуса. Некоторым посетителям даже удавалось пройти без скрининга, что уже нарушало все карантинные меры безопасности. Представители Госпродпотребслужбы обязали сразу же закрыть два входа на рынок города Ирпеня до устранения неполадок с термометрами.

Мясной отдел также оборудовали согласно требованиям по безопасности работы рынков. Между товаром, продавцом и покупателем натянули пищевые пленки, которые ограничивают прямой контакт. Для посетителей оборудовали все необходимое: и перчатки, и санитайзер, и салфетки.

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Программа СТБ «Вікна-новини» побывала на всех работающий рынках. Продавцы придерживаются всех необходимых мер, в том числе и социальной дистанции. Также дезинфицируют территорию рынка трижды в день. А вот покупатели временами забывают о мерах безопасности и толпятся у прилавков, а некоторые и вовсе без масок.

Правоохранительные органы утверждают, что с открытием рынков многие люди расслабились. Ведут себя так, словно карантин отменен, а вируса и вовсе нет. Но напоминают: коронавирус все еще легко и быстро распространяется. Поэтому такие места, как рынки, особенно опасны. А следовательно, масочный режим важнее всего!

Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.

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