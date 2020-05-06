Уже 11 мая стартуют «Папаньки-2» — сериал о приключениях четверых друзей-отцов, которые живут в одном дворе столичной многоэтажки. Создатели удивляют зрителей еще до премьеры — оказывается, у сериала будет новый саундтрек.

Мы решили, что раз каждый сезон — это новая история, то в треке должна отображаться непосредственно её идея. Поэтому написали абсолютно новую песню, которая идеально ложится на сюжет. Трек получился отличный и задорный! — не скрывает гордости креативный директор «Дизель Студио» Михаил Шинкаренко.

Очередным сюрпризом для зрителей будет то, что песню исполняют сами актеры. А поют о том, как хочется всё успеть, будучи папанькой круглосуточно и без выходных. Ведь во втором сезоне уже все четверо друзей будут отцами:

Второй сезон расширяет взгляд на взаимоотношения папанек с женами, детьми и на их дружбу. Поэтому была необходима новая песня. А так как сейчас главные герои настолько интересны зрителям и самостоятельны, то делать они всё должны сами, и петь заглавную песню тоже, — объясняет шеф-редактор «дизель Студио» Алексей Бланарь.

Даже для Егора Крутоголова новость о том, что нужно будет исполнять песню, была приятной неожиданностью:

Я сперва удивился, что меняется саундтрек, ведь песня была весёлая! Но оказалось, что она не совсем подходит второму сезону. Очень логично было спеть голосами самих папанек. Счастлив внести свою музыкальную лепту в этот прекрасный проект!

Смотрите премьеру сериала «Папаньки»-2 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ!

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