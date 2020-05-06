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«Майор и магия»: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс)

06.05.2020

Сегодня, 6 мая, на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:05. Что же произойдет в 5 и 6 сериях — читайте прямо сейчас! 

В пятой серии у начальника РОВД Полозкова пропадает внучка. Вместе с подругой-одноклассницей, дочерью известного в городе бизнесмена, девочка буквально растворяется в воздухе. Куликова отрабатывает версию о конфликте интересов в бизнесе, а Амосов опрашивает первоклашек. Подозрение падает на фотографа, которому для модной съемки понадобились девочки. К расследованию привлекают Елену Воробьяшкину.

В шестой серии Амосов и Бычков расследуют ограбления квартир. У краж общий почерк: преступники проникают внутрь без взлома, при этом они берут только драгоценности, а деньги не трогают. Расследование приводит героев в местный цирк-шапито.

Смотрите сериал «Майор и магия» с понедельника по четверг в 23:05 на телеканале СТБ!

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс)

Сериал Майор и магия — 5, 6 серии на сайте СТБ уже 06.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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