«Майор и магия»: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс)
Сегодня, 6 мая, на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:05. Что же произойдет в 5 и 6 сериях — читайте прямо сейчас!
В пятой серии у начальника РОВД Полозкова пропадает внучка. Вместе с подругой-одноклассницей, дочерью известного в городе бизнесмена, девочка буквально растворяется в воздухе. Куликова отрабатывает версию о конфликте интересов в бизнесе, а Амосов опрашивает первоклашек. Подозрение падает на фотографа, которому для модной съемки понадобились девочки. К расследованию привлекают Елену Воробьяшкину.
В шестой серии Амосов и Бычков расследуют ограбления квартир. У краж общий почерк: преступники проникают внутрь без взлома, при этом они берут только драгоценности, а деньги не трогают. Расследование приводит героев в местный цирк-шапито.
Смотрите сериал «Майор и магия» с понедельника по четверг в 23:05 на телеканале СТБ!
Video: «Майор и магия»: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс)
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