Для вашего удобства и правильного планирования походов в салон красоты предлагаем вам лунный календарь стрижек на 2020 год. Здесь указаны даты именно благоприятных дней, а во все остальные — лучше воздержаться от стрижек и уж тем более от экспериментов с прической и цветом. В материале от эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярославы Федоровой вы узнаете, в какие дни нужно идти к мастеру.

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Лунный календарь стрижек на 2020 год

Январь

Благоприятные дни : 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,22.

Февраль

Благоприятные дни: 02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,17,18,19,20,21,28,29.

Март

Благоприятные дни: 03,06,07,10,11,14,15,18,19,20,26,27,28,29,30.

Апрель

Благоприятные дни: 03,05,06,07,11,12,13,14,15,17,24,25,26,27.

Май

Благоприятные дни: 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,20,23,24,27,28,29.

Июнь

Благоприятные дни: 01,02,07,08,09,10,16,17,18,19,24,26,27,28,29.

Июль

02,03,04,06,07,15,16,17,21,23,24,25,26,29,30,31.

Август

Благоприятные дни: 01,02,10,11,13,14,17,19,21,22,26,27,28,29,30,31.

Сентябрь

Благоприятные дни: 06,07,08,09,14,15,18,19,22,23,24,25,27.

Октябрь

Благоприятные дни: 04,05,11,12,13,14,15,20,21,22,24.

Ноябрь

Благоприятные дни: 01,02,03,04,07,09,10,11,12,13,18,19,20,27,28.

Декабрь

Благоприятные дни: 04,05,08,09,10,15,16,18,24,25,26,27,28.

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