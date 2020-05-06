Сегодня, 6 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 19 выпуск психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания эпатажной мамы-диджея Мадонны. Женщина была женой известного певца Олега Кензова. Однако ее жизнь с ним не сложилась. После многочисленных скандалов, которые происходили на глазах у ее сына, пара рассталась. Но должны ли дети становиться свидетелями разборок взрослых? И как наладить отношения ребенка и отчима? Об этом читайте в нашем материале.

Во время визита к эпатажной маме-диджею Мадонне участницы выяснили, что свидетелем ее ссор с бывшим мужем Олегом Кензовым был младший сын Лука. Сам мальчик признался, что хотел ударить своего отчима, когда тот обижал его маму.

«Мальчики очень трогательно воспринимают, если их маму обижают, и поэтому могут немного преувеличивать увиденное. А если ребенок понимает, что он никак не может защитить маму, он начинает чувствовать себя беспомощным. Поэтому мама должна позаботиться о том, чтобы сын не становился свидетелем ее ссор с мужем», ‒ прокомментировал ситуацию Дмитрий Карпачев.

Лука признался, что ему не нравился избранник его мамы. Дмитрий Карпачев считает, что это нормально. Дети имеют полное право недолюбливать избранников своей мамы, потому что на самом деле они просто ревнуют маму к ним.

«В подобной ситуации важно, чтобы себя правильно повели оба взрослых. Мужчина должен дать понять мальчику, что он не отбирает у него маму и уважает их отношения. А мама должна дать понять своему сыну, что с появлением нового мужчины в их семье она не станет любить его меньше».

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Больше советов о воспитании детей — с понедельника по четверг в 18:00 в новом проекте «Супермама».

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