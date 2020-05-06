Гороскоп на 7 мая 2020 расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 7 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы будете очень добрыми и чуткими – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное – генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

Телец

Вы заняты только приятными мыслями и воспоминаниями о свидании или встрече. Вы планируете продолжение отношений и очень инициативны в этом плане. Вторая половина недели благоприятна именно для романтических поступков!

Близнецы

Близнецы сегодня могут быть склонны к размышлениям о жизни, что будет изрядно отвлекать от работы и текущих дел. Чтобы не попасть в неприятности из-за своего витания в облаках, постарайтесь хорошо сконцентрироваться и отложить философское настроение к вечеру.

Рак

Возможно решение давней проблемной ситуации. Небесные покровители вознаградят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации. Звезды сулят вам отличный четверг! Не вешайте нос!

Лев

Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергии в этот день важно найти применение.

Дева

Связь, налаженная в этот период, продлится долго и принесет радость и выгоду. Ссор и оценочных суждений избегайте, гораздо эффективнее попытаться выстроить качественные отношения.

Весы

В общении с людьми обращайте внимание не на поверхностное, а на глубинное. Так вы сможете для себя открыть новые и более искренние грани связи с другими людьми. И остерегайтесь новых знакомств! Карантин – не время для тусовок!

Скорпион

Рекомендуется соблюдать осторожность в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение раздражающих ситуаций, однако сдержанность позволит избежать конфликта.

Стрелец

Перед вами открываются новые возможности, и вы боитесь не получить от этого максимума. Придется учиться управлять собственным временем и не тратить его на ненужные дела и ненужных людей.

Козерог

Задуманные Козерогами дела будут осуществляться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для реализации запланированного, решения трудных вопросов и проблем.

Водолей

Водолеям стоит ожидать спокойный день. Когда будете просить о совете или подсказке у других, не забывайте их внимательно слушать. У вас есть высокие шансы получить новые знания и действительно полезный совет.

Рыбы

Рыбам в четверг экстрасенсы рекомендуют не отчаиваться и не драматизировать в случае, если запланированное пойдет не так, как вы хотели. Уже скоро все наладится, и результат будет лучшим, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

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