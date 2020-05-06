11 мая в 20:15 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера «Папаньки»-2 от «Дизель Студио». Уже известно, что комедийный сериал будет выходить с понедельника по четверг. Во втором сезоне героев ждут новые испытания, в которых они покажут себя настоящими мужчинами. Но как же проходили съемки нового сезона главного семейного сериала страны? Смотрите прямо сейчас!

Съемки второго сезона «Папанек» начались на трассе за Киевом с семи утра! Для сериала специально привезли за город лафет и водрузили на него желтый бус с Евгением Сморигиным в образе Жени Малышева за рулем.

Кстати, в первом сезоне Женя уже был за рулем такого старого импортного бусика, но та машина буквально рассыпалась к окончанию съемок. Для второго сезона нашли чуть ли не последний в Украине раритет!

К 9:30 на площадке собралась вся съемочная группа и актеры. Даже те, кто в тот день не был задействован: Ольга Арутюнян, Егор Крутоголов с женой Катей и Женя Гашенко.

Они приехали специально, чтобы торжественно отпраздновать старт съемочного процесса. По традиции, киношники разбили тарелку, на которой написаны фамилии всех причастных к проекту. На счастье!

Первый день работы над новым сезоном «Папанек» начался с радостной новости: Егор Крутоголов и его жена Катя поделились, что ждут второго ребенка!

Напомним, во время кастингов к первому сезону Лилия Ребрик, по сюжету жена Егора, узнала о своей второй беременности.

Во время съемок Андрей Фединчик стал впервые отцом. А Ольга Арутюнян, по сюжету беременная жена Никиты, по окончании ТВ-премьеры узнала, что она в положении.

И вот настала очередь одного из продюсеров и актера сериала, Егора Крутоголова:

«Папаньки» – это мой любимый проект, потому что он очень знаковый! Во время съемок первого сезона моя сериальная жена, Лиля Ребрик, была беременна, и мы все шутили, что я ни при чем! Фединчик стал отцом, Оля Арутюнян сообщила нам, что беременна. И вот спустя год мы с Катей делимся такой радостной для нас новостью! Честно, мы ждали этого события пять лет. Я верю, что все совпадения – не просто так. И поэтому уверен, что второй сезон должен быть просто космически крутым!

Над вторым сезоном работала обновленная съемочная группа: режиссер-постановщик Максим Бернадский, оператор-постановщик Максим Баев и художник-постановщик Андрей Гречишкин.

По-прежнему руководителем проекта остается Наталья Каптан.

Настроение у всех отличное! Все верят в успех и обещают, что новый сезон «Папанек» будет еще успешнее, чем предыдущий. Автор идеи Алексей Бланарь в этом точно уверен:

Это будет шикарный сезон! Мы перенесемся на полгода вперед. То есть, у персонажа Жени Гашенко, Никиты, уже будет полугодовалая дочь. У Саши, героя Андрея Фединчика, тоже появится ребенок! Во втором сезоне будет еще больше приключений, мужской дружбы и взаимовыручки. Наши папаньки будут проявлять больше ответственности и решать еще больше семейных проблем. Они покажут себя как настоящие мужики с настоящими мужскими поступками!

Напомним, что первый сезон сериала «Папаньки» вы сможете посмотреть уже 10 мая на телеканале СТБ!

Фото – Екатерина Крутоголова

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