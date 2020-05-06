В феврале отгремел масштабный украинский Нацотбор на Евровидение-2020. Остальные страны-конкурсанты тоже определились со своими представителями. Но из-за пандемии коронавируса конкурсу не быть! Так что же происходит с международным конкурсом Евровидение-2020? И услышит ли Европа «Соловей» группы Go_A? Читайте прямо сейчас!

18 марта Европу всколыхнула шокирующая новость – Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса! На тот момент со своими представителями определились абсолютно все страны-участники. А это – 41 песня! Долгожданный финал должен был состоятся 16 мая, но за 2 месяца до него Евровидение-2020 отменили.

Оргкомитет конкурса принял решение перенести шоу на 2021 год. Конкурс пройдет в Роттердаме, в нем смогут принять участие все артисты, которые прошли отбор на Евровидение-2020.

В свою очередь, 13 стран уже заявили о том, что их представители останутся неизменными в 2021 году. Среди них – и украинская группа Go-A, которая прямо сейчас готовит для Евровидения-2021 новую конкурсную песню, поскольку именно такое условие поставили организаторы тем странам, которые не будут выбирать представителей заново.

30 апреля оргкомитет заявил о нововведении, которого не было за всю историю Евровидения! 16 мая в 22:00 по киевскому времени состоится онлайн-концерт Europe Shine a Light. Это шоу станет альтернативой песенному конкурсу Евровидение-2020.

В онлайн-шоу будут представлены песни 41 участника, соревнований не будет. Также участники концерта исполнят хиты конкурсов прошлых лет.

Где смотреть Евровидение-2020

16 мая в прямом эфире концерт Eurovision: Europe Shine а Light будут показывать СТБ и телеканал Общественного вещателя UA:Перший, а также трансляция состоится на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Ведущими шоу будут Edsilia Rombley, Chantal Janzen и Jan Smit.

Организаторы обещают много сюрпризов в этом году. В частности, планируется и исполнение совместной песни, которая в такие сложные времена сможет объединить Европу.

Транслировать шоу будут телеканалы 41 страны-участницы. Также мероприятие покажут в Черногории, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Казахстане и Косово.

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