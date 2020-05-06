В воскресенье, 3 мая, украинская киноакадемия четвертый раз вручала статуэтки кинонаграды «Золота Дзиґа». Впервые церемония награждения проходила в онлайн-режиме из-за карантинных мероприятий на фоне пандемии коронавируса. Всего статуэтки вручали в 22 номинациях. Одну из них получил и актер нашумевшего сериала на телеканале СТБ «Спіймати Кайдаша» Виктор Жданов. Подробнее — далее в материале.

Два месяца назад на телеканале СТБ состоялась премьера сериала «Спіймати Кайдаша» по повести Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім’я» и по сценарию украинского драматурга Натальи Ворожбит. Одного из главных героев — главу семьи Омелька Кайдаша — сыграл потрясающий актер Виктор Жданов.

А на днях Виктор Жданов получил статуэтку «Золота Дзиґа» от украинской киноакадемии за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Вулкан»!

Смотрите сериал «Спіймати Кайдаша» уже сейчас!

Редакция телеканала СТБ поздравляет Виктора Жданова с долгожданной наградой и желает вдохновения и реализации всех творческих планов!

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