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Вы слышали ее в «Игре престолов»: топ-5 фактов о главной актрисе «Предвзятое отношение»

05.05.2020

Вчера зрители телеканала СТБ замерли перед экранами своих телевизоров –  состоялась премьера самого главного детектива весны «Предвзятое отношение»! В нем сыграло много талантливых и перспективных актеров, среди которых – необыкновенная Ольга Радчук! Читайте топ-5 фактов об Ольге Радчук прямо сейчас! 

  1. В это трудно поверить, но пару недель назад Ольге Радчук исполнилось 50 лет! 
  2. Известно, что женщина очень бережно относится к личной жизни и охраняет ее от глаз журналистов и публики.
  3. Кроме сьемок в кино, Ольгу Радчук можно увидеть и на театральной сцене. Сейчас она работает в столичном театре «Браво». К тому же актриса активно участвует в дубляже и озвучивании культовых фильмов и мультфильмов. Например, ее голос можно услышать в сериале «Игра престолов», «Величественный век. Роксолана», «Жгучая месть» и «Мисс конгениальность».
  4. Ольга также участвовала в съемках многих сериалов Телеканала СТБ! Среди них – мелодраматические сериалы «За витриной» и «Выбор матери». 
  5. Несмотря на свой возраст, актриса уже имеет 75 работ в 75 проектах!

Смотрите юбилейную работу Ольги Радчук с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ!

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