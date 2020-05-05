Вы слышали ее в «Игре престолов»: топ-5 фактов о главной актрисе «Предвзятое отношение»
05.05.2020
Вчера зрители телеканала СТБ замерли перед экранами своих телевизоров – состоялась премьера самого главного детектива весны «Предвзятое отношение»! В нем сыграло много талантливых и перспективных актеров, среди которых – необыкновенная Ольга Радчук! Читайте топ-5 фактов об Ольге Радчук прямо сейчас!
- В это трудно поверить, но пару недель назад Ольге Радчук исполнилось 50 лет!
- Известно, что женщина очень бережно относится к личной жизни и охраняет ее от глаз журналистов и публики.
- Кроме сьемок в кино, Ольгу Радчук можно увидеть и на театральной сцене. Сейчас она работает в столичном театре «Браво». К тому же актриса активно участвует в дубляже и озвучивании культовых фильмов и мультфильмов. Например, ее голос можно услышать в сериале «Игра престолов», «Величественный век. Роксолана», «Жгучая месть» и «Мисс конгениальность».
- Ольга также участвовала в съемках многих сериалов Телеканала СТБ! Среди них – мелодраматические сериалы «За витриной» и «Выбор матери».
- Несмотря на свой возраст, актриса уже имеет 75 работ в 75 проектах!
Смотрите юбилейную работу Ольги Радчук с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ!
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