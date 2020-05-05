Вчера зрители телеканала СТБ замерли перед экранами своих телевизоров – состоялась премьера самого главного детектива весны «Предвзятое отношение»! В нем сыграло много талантливых и перспективных актеров, среди которых – необыкновенная Ольга Радчук! Читайте топ-5 фактов об Ольге Радчук прямо сейчас!

В это трудно поверить, но пару недель назад Ольге Радчук исполнилось 50 лет! Известно, что женщина очень бережно относится к личной жизни и охраняет ее от глаз журналистов и публики. Кроме сьемок в кино, Ольгу Радчук можно увидеть и на театральной сцене. Сейчас она работает в столичном театре «Браво». К тому же актриса активно участвует в дубляже и озвучивании культовых фильмов и мультфильмов. Например, ее голос можно услышать в сериале «Игра престолов», «Величественный век. Роксолана», «Жгучая месть» и «Мисс конгениальность». Ольга также участвовала в съемках многих сериалов Телеканала СТБ! Среди них – мелодраматические сериалы «За витриной» и «Выбор матери». Несмотря на свой возраст, актриса уже имеет 75 работ в 75 проектах!

Смотрите юбилейную работу Ольги Радчук с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ!

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