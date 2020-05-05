Весенние рецепты: 5 идей, что приготовить весной

Весной в привычные блюда хочется добавить немного свежести. В этом нам помогают сезонные овощи и фрукты. Что приготовить весной? Рецепты от судей и участников проекта «МастерШеф» читайте в материале.

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Весенний салат от Игоря Мисевича

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

цукини – 1 шт.

сладкий перец – 2 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 6 шт.

вода – 1 л

соль – 3 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

уксус яблочный – 2 ст. л.

уксус бальзамический – 1 ч. л.

оливковое масло – 7 ст. л.

сахарная пудра – 1 ст. л.

мед – 1 ч. л.

Приготовление:

Перец почистите, а баклажаны и цукини нарежьте. Приготовьте маринад из воды, соли, сахара и уксуса. Залейте им баклажаны. Смешайте оливковое масло, сахарную пудру, соль и перец. Перемешайте все это с болгарским перцем и цукини. Оставьте овощи на 20 минут. Нанижите баклажаны, цукини, перец и помидоры на шампуры и обжарьте до готовности. Нарежьте лук. Приготовьте заправку из масла, бальзамического уксуса и меда. Смешайте все ингредиенты.

Салат «Цезарь» от Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:

салат ромэн – 1,5 пучка

белый тостовый хлеб – 7 кусочков

чеснок – 5 зубчиков

оливковое масло – 1 ст. + 4 ст. л.

яйца – 2 шт.

горчица сухая – 0,5 ч. л.

лимон – 1 шт.

в устерский соус – 1 ч. л.

соль, черный молотый перец

пармезан – 30 г

куриное филе – 300 г

сливочное масло – 2 ст. л. (50 г)

соевый соус – 2 ст. л.

Приготовление:

Листья промойте, замочите на 15–30 минут в миске с холодной водой. Обсушите бумажным полотенцем и положите в холодильник. Для чесночных крутонов – снимите корочку с хлеба и нарежьте его кубиками 1 на 1 см. Сбрызните подслащенным лимонным соком. Подсушите до легкого зарумянивания в разогретой до 180 °С духовке на протяжении 10 мин. Разотрите чеснок с солью и оливковым маслом, прогрейте на сковородке на медленном огне. Выкладывайте в масло крутоны и, перемешивая, подержите на огне 1–2 минуты. Замаринуйте куриное филе в смеси оливкового масла, соевого соуса, чеснока, молотого перца, соли на 20–30 минут. Достаньте филе из маринада, обсушите, обжарьте на разогретой сковороде с оливковым маслом 2–3 минуты до золотистого цвета. Снимите с огня, выложите на фольгу, добавив сливочное масло, посолите, заверните и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 150 °С. Чтобы приготовить соус-заправку для салата «Цезарь»: 2 яйца опустите на 1 мин. в кастрюлю с еле кипящей водой. Затем достаньте из кипятка и оставьте на 10 мин. при комнатной температуре. Миску смажьте раздавленным чесноком. В нее отправьте желтки яиц, взбейте вилкой. Добавьте горчицу, вустерский соус, сок лимона, соль, перец, постепенно подливайте холодное оливковое масло. Смешайте до получения однородной эмульсии. Листья салата порвите руками на небольшие части, выложите их в миску с соусом, аккуратно смешайте. Затем выложите листья салата на тарелку. Сверху – крутоны, тонкие полоски пармезана, кусочки куриного филе.

Ингредиенты:

Семола — 750 г

Яйца — 8 шт.

Хлорофилл — 24 г

Свежий шпинат — 1 кг

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Ингредиенты:

маргарин — 180 г

мука — 3 ст.

яичные желтки — 4 шт.

сметана — 3 ст. л.

сахар — 1 ст.

сода, погашенная уксусом — 1 ч. л.

яблоки — 1 кг

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Ингредиенты:

Яйца – 3–4 шт.

Пармезан – 50 г

Креветка – 2 шт.

Сливки 33% – 30–40 мл

Авокадо

Кинза

Базилик

Хлеб для тостов

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Приятного аппетита!

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