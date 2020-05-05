Известный актер Сергей Фролов совсем недавно снялся в новом сериале «Предвзятое отношение», премьера которого состоялась на телеканале СТБ. В нем он исполнил роль мужа главной героини, с которой расстался из-за ее «излишней принципиальности». Но поступил ли бы он так в реальной жизни? И как проходили съемки главного детективного сериала страны? Читайте прямо сейчас!

Как вы готовились к съемкам сериала? Возможно, у вас была особая подготовка?

Если честно, то да, была! Я вспоминал в первую очередь о своих ощущениях в похожих жизненных ситуациях, о внутреннем состоянии и поведении. Вспоминал эмоции, когда работал в похоронном агентстве. Да! Было и такое в моей практике…

А какая атмосфера царила на съемочной площадке?

Замечательная творческая атмосфера, на которую повлиял каждый участник проекта «Предвзятое отношение»! Ну и, конечно, тандем: режиссер и оператор, которые задали тональность и атмосферу процесса, за что им огромная благодарность!

Вы сами похожи на своего героя?

Мне почему-то кажется, что в той или иной степени — да! Я мог бы быть таким персонажем при определенных обстоятельствах…

Ваш персонаж — судмедэксперт Степан Феофанов, возмущенный «излишней принципиальностью» жены, уходит от Натальи. В реальной жизни вы смогли бы так поступить? Почему?

Очень сложный вопрос, но мне кажется, что да, ушел бы… Знаете, если женщина решает, не учитывая мнение мужа, глобальные семейные вопросы… То ушел бы…

А какие казусы были на съемочной площадке?

На очередной съемочный день я выехал из отеля на площадку с темными волосами, а вечером вернулся седой: не успел разгримироваться. Потом ловил на себе удивленные взгляды на ресепшене (смеется. — Прим. ред.).

А почему зрители телеканала СТБ должны посмотреть сериал «Предвзятое отношение»?

Для того, чтобы стараться непредвзято относиться к людям и ситуации!

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