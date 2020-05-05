Сериал «Предвзятое отношение» — о судьбе сильной женщины, которая попадает в очень непростые ситуации. Он выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Что произойдет в 3 и 4 сериях — читайте прямо сейчас!

Отныне весь мир вокруг и вся жизнь Натальи сжались до одной конкретной цели – найти убийцу сына. Наталья берется за собственное расследование и неожиданно приходит к шокирующему выводу: здесь каким-то образом замешано высшее руководство страны и сам Премьер-министр. В ходе работы над этим делом всплыли и другие факты. Убийство Ильи Феофанова очень похоже на десяток нераскрытых дел. В столице уже несколько лет кто-то убивает молодых девушек-брюнеток.

В ролях: Ольга Радчук, Сергей Фролов, Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов, Александр Рудинский, Глеб Михайличенко, Константин Данилюк и др.

Video: «Предвзятое отношение»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс) Сериал Предвзятое отношение — 3, 4 серии на сайте СТБ уже 05.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Предвзятое отношение

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