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После поцелуя со мной так еще никто не делал: участница «Холостяк»-10 Даша о Максе

05.05.2020

Состоялось долгожданное свидание Даши: Макс Михайлюк украл девушку в тайне от соперниц. Египет запомнится обоим надолго, особенно вторая часть встречи, которая прошла в спа. Однако этому предшествовал сандбординг, который девушке так и не удалось осилить. Если Холостяк с первой попытки удачно стал на доску, то Даша изрядно покувыркалась в песке. Один из самый смешных и нелепых поцелуев проекта «Холостяк» — смотрите в материале.

«После поцелуя со мной так еще никто не делал», — прокомментировала участница поступок Макса.        

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Свидание в пустыне имеет свои особенности. Безусловно, это жара с палящим солнцем и горы песка. Не самое удачное место для поцелуев, и не самое подходящее время для объятий, особенно после сандбординга. 

«У меня был песок везде: на голове, во рту, по всему телу», — призналась девушка. 

Однако это не остановило Холостяка, и мужчина решил поцеловать Дашу. Чем это закончилось — смотрите сами.   

Video: После поцелуя со мной так еще никто не делал: участница «Холостяк»-10 Даша о Максе

В 9 выпуске состоялось свидание Холостяка Макса и участницы Даши. Смотрите эксклюзивное видео со свидания пары. Эксклюзив Холостяк 2020 9 выпуск

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