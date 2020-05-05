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Патологоанатом, Премьер-министр Украины и «следаки»: Главные персонажи сериала «Предвзятое отношение»

05.05.2020

Карантин – самое время для остросюжетных сериалов! С понедельника по четверг в 20:15 зрители телеканала СТБ будут наслаждаться просмотром криминальной драмы «Предвзятое отношение». Какие герои будут удивлять зрителей? Читайте прямо сейчас! 

Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь, работает в патрульной полиции и готовится встретить свой 45-й день рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. Илья не может простить матери то, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление. 

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Главные персонажи сериала

  • Наталья Горенко, 44 года (накануне 45-летия). Главная героиня сериала. Работает в патрульной полиции. Мать Ильи, бывшая жена Степана.
  • Степан Феофанов, 47 лет. Хирург, патологоанатом, судмедэксперт. Отец Ильи, бывший муж Натальи.
  • Юрий Пустовойт, 32 года. Юрист, адвокат, владелец юридической фирмы. Сын Вадима и Анны.
  • Геннадий Левада, 42 года. Майор, руководитель службы внутренней безопасности Кабинета Министров.
  • Евгений Тихий, 39 лет. Помощник и правая рука Пустовойта, начальник его избирательного штаба.
  • Илья Феофанов, 25 лет. Сын Натальи и Степана.
  • Василий Марчук, 25 лет. Напарник Натальи.
  • Вадим Пустовойт, 50 лет. Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Украины. Отец Юрия, муж Анны.
  • Инга Журавлева, 22 года. Невеста Юрия.
  • Леший – Николай Лещина, 54 года. Подполковник, занимается незаконной утилизацией трупов на территории Чернобыльской зоны отчуждения. 

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