«Папаньки»: описание серий 1 сезона

10 мая, в День Матери, зрители телеканала СТБ будут наслаждаться просмотром первого сезона сериала «Папаньки». А уже 11 мая на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера «Папаньки»-2 от «Дизель Студио». Комедийный сериал будет выходить в 20:15 с понедельника по четверг. А пока все в ожидании премьеры, читайте описание серий первого сезона «Папанек»!

В первой серии произошло знакомство с папаньками. У Никиты намечается замечательный день, ведь именно сегодня на работе его ждет заветное повышение. Но есть одно «но». Главный конкурент – Герман, который также хочет занять кресло начальника. Егор позволяет сыну Игорю прогулять школу и берет его с собой на строительство дачи. Там сынок с завидной регулярностью подбрасывает отцу различные испытания, которые заканчиваются в полицейском участке.

Женя занимается театральной постановкой, которая очень важна для Дворца культуры и его мамы. Именно в разгар представления он узнает ужасную новость: исчезла дочь Яна. Каждый из папанек решает свою проблему по-своему.

Во второй серии Егор находит таблетки для потенции и думает, что жена их подсыпает в его еду. Несколько «дельных» советов ему дает холостяк Саша, но ничего путного из этого не получается. Егор не выдерживает и обращается за помощью к врачу. И даже к народной медицине. Все это приводит к череде очень забавных последствий.

Старшая дочь Жени Вика решила сделать татуировку. Папа пытается ее убедить отказаться от этой идеи, но получает стандартный ответ подростка: «Папа, ты не современный». Тогда Женя решает доказать обратное – делает временное тату и «активно» занимается спортом. Изменения в сыне замечает мама, Тамара Брониславовна, и начинается самое интересное!

Никита подслушал разговор в общественном туалете о выгодных махинациях с курсом евро и решил подзаработать деньжат. Заняв у Егора круглую сумму, он пытается разбогатеть. Но «туалетный прогноз» не работает, к тому же в планы вмешивается Герман.

В третьей серии старшая дочь Жени, Вика, хочет отпраздновать свое 15-летие с друзьями без родителей и просит папу не контролировать их в этот вечер. Он соглашается при условии, что вечеринка закончится в 22:00. Женя решил собрать своих друзей для празднования дня рождения дочери, но его постоянно отвлекает назойливый сосед Олег Петрович. Егор собрался проверить, как продвигается строительство его дачного дома, но попал в ловушку. Дождется ли он помощи?

Никита задумал проследить за боссом, чтобы узнать, кого он хочет повысить, но нечаянно узнал, что тот будет кого-то увольнять. И это именно в тот день, когда Никита хотел уйти с работы пораньше…

В четвертой серии у Никиты с Ирой наконец свадьба! Он пытается совместить свадебные хлопоты с решением проблем на работе. В результате заваливает и то, и другое, а самое страшное – теряет свадебное платье Иры.

Егор и Женя конфликтуют из-за драки своих детей. Игорь побил Максима, за которого вступилась сестра. Родители также объявили войну друг другу. Саша по случаю женитьбы Никиты решает закатить мальчишник и пытается помирить двух друзей с помощью алкоголя и стриптизерши. Но состоится ли свадьба Никиты? И найдут ли папаньки общий язык друг с другом и со своими детьми?

В пятой серии Олег Петрович периодически обнаруживает в своем кофе окурки. Он уверен, что эта гадость падает с верхнего этажа, где живет Женя. Женя находит в квартире сигареты – кто из детей курит? Такого поворота он точно не ожидал!

Друзья отдают Никите с Ирой вещи своих старших детей. А Никита собрался их продать, чтобы выкупить детскую коляску. Но он никак не мог подумать, что вместе с Егором влетит в кругленькую сумму!

В шестой серии Света вызвала «мужа на час». Егор возмущен и берется сам починить кран в умывальнике с помощью Игоря и YouTube. Ситуация быстро выходит из-под контроля, Егор и Игорь рискуют затопить весь дом. Кого они позовут на помощь?

Никита узнает, что его тесть «нахимичил» с электросчетчиками и теперь счета за электричество приходят чуть ли не с «нулем». Он решает исправить ситуацию и, одолжив у друзей кучу электроприборов, включает их одновременно в своей квартире. Это приводит к ужасным последствиям.

В седьмой серии Женя учит своего сына помогать людям бескорыстно. У входа в школу они встречают пожилого мужчину, который жалуется на боли в груди, Женя немедленно вызывает скорую и вместе с Максом провожает старика в больницу. Эта встреча кардинально изменила жизнь всей семьи.

Никита и Ира встречают возле супермаркета цыганку. За отказ «позолотить ручку» женщина проклинает молодую семью, обещая ей беды и невзгоды. Что самое удивительное, Ира – дипломированный психолог – верит в это и потихоньку начинает терять рассудок. На что пойдет Никита ради избавления от порчи? Саша, чтобы не возвращать деньги Егору, дарит ему сертификат на прыжок с моста. Егор в очередной раз пытается доказать сыну, что он – суперпапа, и принимает вызов. Игорь ждет не дождется исторического прыжка, а Егор понимает, что слегка погорячился. Прыгнет ли он ради сына?

В восьмой серии Егор хочет доказать Свете, что романтика после свадьбы существует, что его свадебные клятвы – это не пустой звук. Он решает прокатиться вместе с ней на квадроцикле и устроить романтический ужин в лесу. Очень быстро пара заблудилась…

Женя и его жена Аня отмечают годовщину свадьбы… По скайпу! Во время разговора Аня предлагает прилететь к нему вечером в парк на место их первого поцелуя. Женя оставляет детей на бабушку, а сам собирается ехать в Николаев. По дороге его ждут сумасшедшие приключения и большой сюрприз в финале.

Никита вместе с Ирой в магазине одежды для беременных встречает свою бывшую, которая тоже беременна! Во время разговора Ира узнает, что Женя с девушкой так и не порвал, а просто переехал в другой город. Ира разрабатывает особый план. Что случится дальше, и от кого беременна девушка?

В девятой серии старшая дочь Жени взрослеет на глазах. Вика познакомилась с парнем, который оказался блогером. К тому же для него Женя — совсем не авторитет. И Вика стала грубить отцу. Что сделает папанька Женя, чтобы восстановить свое реноме и вернуть уважение дочери?

Никита решил замутить новый бизнес втайне от Иры. Но на его пути, как обычно, появляются препятствия в виде Олега Петровича, детей Жени, еще и неожиданно вернулась домой Ира. Сможет ли преодолеть проблемы будущий папанька Никита?

Егор согласился помочь Никите и забрать Иру из села. И все было бы хорошо, если бы не очередная выходка Игоря. Из-за сына папаньке Егору пришлось «понырять» в сельском туалете!

В десятой серии управдом Олег Петрович объявляет субботник для тех, кто не сдает деньги на нужды дома. И, конечно, в первых рядах оказался Никита Павленко. Чтобы отмазаться от грязной работы, Никита соглашается выполнить особое поручение, попадает в лес и находит сокровище! Но как будущий папанька Никита попал в плен к пиратам?

Егор, вместо участия в субботнике, решил пожарить шашлыки прямо во дворе. Правда, ему мешают дети, а особенно – любительница животных Яна. Сможет ли папанька Егор накормить друзей вкусным шашлыком?

Кроме того, Яна решила устроить папе особый субботник и нечаянно потеряла мамино кольцо в песочнице. Папанька Женя с металлоискателем Егора пытается найти дорогое во всех смыслах украшение, но в дело вмешивается Олег Петрович. Сможет ли папанька Женя дать отпор жадному управдому?

Холостяк Саша нашел подработку для Макса и Игоря – предложил им собирать мусор за деньги. Зачем ему это и какой неожиданный компаньон появится у детей?

В одиннадцатой серии младшая дочь Жени – Яна – заявила папаньке, что не хочет быть девочкой. Женя не знает, что с этим делать, и обращается за помощью к жене Никиты – дипломированному психологу Ирине. Оказалось, что и у самого папаньки Жени есть скелеты в шкафу!

Ира, вдохновленная разговором с Женей, хочет открыть психологическую практику на домуК ней приходит первая клиентка, которая жалуется на отсутствие личной жизни. Ира стремится выглядеть профессионалом и находит девушке временного мужа. Почему это снова создает неприятности папаньке Никите?

Рядом с салоном красоты Светы планируют открыть еще один. Жена Егора в расстроенных чувствах и переживает из-за конкуренции. Егор, как настоящий супермен, вызывается исправить эту ситуацию. Что он предпримет? И кого в качестве эксперимента будут брить наголо?

В двенадцатой серии Макс находит чужой кошелек и часть денег тратит на сладости. Женя пристыдил сына и теперь пытается найти хозяина кошелька. Во что вляпался папанька Женя и как будет выпутываться из неприятностей?

Егора начали узнавать прохожие. Оказывается, Козаченко благодаря сыну Игорю и своему пению на кухне стал звездой YouTube. Поначалу ему такая популярность даже пришлась по душе, но один автограф поклоннику изменил все. Как папанька Егор будет восстанавливать свою репутацию? И чем ему поможет Саша?

Никита вместе с Ирой едут «отдыхать» в село к родителям жены. Будущий папанька не в особом восторге от этой идеи. По приезду сельский тесть начинает подкалывать офисного работника Никиту. Все заканчивается спором: кто быстрее выкопает картошку. Для Никиты это соревнование превращается в очередную проблему. Справится ли с нею будущий папанька?

В тринадцатой серии младшая дочь Жени – Яна — сломала градусник, поэтому всей семье пришлось переселиться к «заботливой» бабушке. Правда, ненадолго – из-за разногласий в воспитании детей Женя ссорится с мамой и вынужден уйти к другу Саше. Как поведут себя дети в квартире заядлого холостяка? Какие трудности придется преодолевать папаньке Малышеву?

Егор не влез в новые джинсы и согласился начать занятия спортом. Он поспорил со Светой, что пробежит 8 километров на стадионе. Жена для проверки вручила ему трекер. Папанька Егор решил схитрить, и это привело к неутешительным последствиям. Как Егор решит эту проблему? И почему ему всё же придётся заняться спортом?

У Иры очередная истерика – кто-то из соседей затеял ремонт. Никита идет разбираться с шумными соседями, и это приводит к очень неожиданной встрече. Почему брак Никиты оказался под угрозой? Ловеласа Сашу застукал… муж одной из его пассий. Почему Яна помогает Саше выпутаться из этой истории?

В четырнадцатой серии папаньки решили выяснить, кто же самый крутой рыболов, и отправились на озеро. Проигравший моет друзьям машины. Как разрешится спор?

Саша после бурной ночи проспал выезд на рыбалку и очень долго добирается до места. Как же он все-таки поучаствует в споре рыбаков?

Дети хотят всего и сразу: купаться, резвиться и играть в игры на телефоне, но нет интернета. Поэтому они развлекаются как могут. Куда решила уплыть на лодке Яна?

У Светы наконец-то выходной – её мальчики уехали, а она осталась одна в квартире. Как ей отдыхается без Егора и Игоря?

В пятнадцатой серии Егор, Саша и Женя со своими вторыми половинками и детьми собираются лететь в отпуск по «горящим путевкам», которые предложила одна из знакомых Светы. Никите не хватило билетов. Друзья сослались на то, что Ира беременна, да и он в долгах. Но Никита решил: если их семья не полетит с друзьями, то обязательно должна поехать куда-нибудь отдохнуть. Герман Геннадьевич, начальник Никиты, уходит в отпуск, поэтому нагружает самого «любимого» сотрудника тройной порцией работы. Как же он сообщит Ире, что их совместный отдых сорвался?

Жене досталось всего 3 путевки, перед ним стоит сложный выбор — кого из детей оставить дома с мега-заботливой бабушкой. Старшие дети подговорили младшенькую Яну не ехать к морю. Теперь у папаньки более сложная задача: покатать Яну на олене с северного полюса и найти Деда Мороза. Почему Жене угрожают аниматоры — огромный цыпленок и белка?

Егор узнает, что с ними на отдых едет мама Светы. Он пытается намекнуть теще, что этого делать не стоит. Чем всё закончится для папаньки?

«Откуда берутся дети?» – именно этим вопросом младшенькая Яна озадачила папаньку в шестнадцатой серии. Пока Женя думал, Яна шокировала его известием, что у неё с Денисом из детского сада будет ребенок. Уборщица Дворца культуры распространяет слух о том, что Вика – старшая дочь Жени – беременна. Как переживет этот шок бабушка?

Егор проснулся с незнакомой девушкой в одной постели и обнаружил на тумбочке обручальное кольцо и прощальную записку от Светы. Вместе с Сашей они пытаются вспомнить, что было вчера вечером и кто эта загадочная девушка?

Герман увольняет Никиту за постоянные опоздания. Он собирает вещи, но вдруг в банк врываются грабители. Как в этой ситуации поведет себя Никита?

Ира наконец едет рожать, причем вместе с маленькой Яной. Успеет ли она в больницу? Попадет ли на роды молодой папанька?

Смотрите в первом сезоне сериала «Папаньки» на телеканале СТБ уже в это воскресенье, 10 мая, в 13:20!

Video: «Папаньки»: описание серий 1 сезона Описание серий первого сезона Папанек. Папаньки описание серий

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