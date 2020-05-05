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Оксана Сташенко: топ-5 фактов об актрисе сериала «Предвзятое отношение»

05.05.2020

Сегодня вечером зрители телеканала СТБ смогут насладится 3 и 4 сериями самого главного детектива весны «Предвзятое отношение»! В нем сыграло много талантливых актеров, среди которых – яркая и необычная Оксана Сташенко. Читайте топ-5 фактов об Оксане Сташенко прямо сейчас! 

  1. Кроме того, что Оксана Сташенко известная актриса, она еще и хорошая телеведущая! Когда-то Оксана была ведущей одного из крупных кулинарных проектов!
  2. Огромный резонанс произвело участие Оксаны Сташенко в первых на постсоветских странах эротических фильмах, среди которых – «Особенности банной политики, или Баня-2». Актриса спокойно и без стеснений вспоминает роли в этих фильмах.
  3. В 2006 году актриса была приглашена для съемок в Голливуд на главную роль фильма «Перестройка» Славы Цукермана. На площадке работа проходила с Сэмом Робертсом, Мюрреем Абрахамом и Элли Шиди. 
  4. Сташенко недавно написала книгу, повествующей о путешествии по Непалу и о впечатлениях автора, полученных после визита этой загадочной страны.
  5. Карьера певицы тоже не забывается. Оксаной записано и выпущено пять альбомов. Песни, исполняемые Оксаной, романтичны и мелодичны, заставляют слушателя задуматься и взгрустнуть.

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