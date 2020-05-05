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Не вошедшее в эфир: смешные моменты со свидания Холостяка Макса и Даши

05.05.2020

В 9 выпуске проекта «Холостяк»-10 состоялось самое романтическое и страстное свидание. Макс Михайлюк решил тайно увезти Дашу в Египет, где организовал и активный сандбординг, и расслабляющее спа. Редакция STB.UA делится самым интересным: невошедшим в эфир. Самые смешные кадры со свидания Макса и Даши — смотрите в материале. 

Уже в самом начале свидания Макс решил удивить Дашу и назначил встречу… в аквапарке. И это несмотря на то, что пара имела возможность провести время на групповом свидании в аквапарке Таиланда. Девушка приняла такой вызов с юмором. 

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Далее Холостяк завязал Даше глаза и в шутку отметил, что увозит ее в гарем. Но она не из тех девушек, которых легко можно ввести в заблуждение. Пара приехала в пустыню, где принялась за сандбординг. Макс с первых минут успешно освоил доску, чего не скажешь о Даше. Дальше — смотрите сами.

Video: Не вошедшее в эфир: смешные моменты со свидания Холостяка Макса и Даши

В 9 выпуске проекта Холостяк 10 состоялось самое романтическое и страстное свидание. Смотрите подборку самых смешных моментов со свидания Макса и Даши

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