Уже в самом начале свидания Макс решил удивить Дашу и назначил встречу… в аквапарке. И это несмотря на то, что пара имела возможность провести время на групповом свидании в аквапарке Таиланда. Девушка приняла такой вызов с юмором.
Далее Холостяк завязал Даше глаза и в шутку отметил, что увозит ее в гарем. Но она не из тех девушек, которых легко можно ввести в заблуждение. Пара приехала в пустыню, где принялась за сандбординг. Макс с первых минут успешно освоил доску, чего не скажешь о Даше. Дальше — смотрите сами.
Video: Не вошедшее в эфир: смешные моменты со свидания Холостяка Макса и Даши
В 9 выпуске проекта Холостяк 10 состоялось самое романтическое и страстное свидание. Смотрите подборку самых смешных моментов со свидания Макса и Даши