В 9 выпуске проекта «Холостяк»-10 состоялось самое романтическое и страстное свидание. Макс Михайлюк решил тайно увезти Дашу в Египет, где организовал и активный сандбординг, и расслабляющее спа. Редакция STB.UA делится самым интересным: невошедшим в эфир. Самые смешные кадры со свидания Макса и Даши — смотрите в материале.

Уже в самом начале свидания Макс решил удивить Дашу и назначил встречу… в аквапарке. И это несмотря на то, что пара имела возможность провести время на групповом свидании в аквапарке Таиланда. Девушка приняла такой вызов с юмором.

Больше по теме: Экс-холостячка Галя о четверке участниц проекта «Холостяк»-10 и вероятной победительнице

Далее Холостяк завязал Даше глаза и в шутку отметил, что увозит ее в гарем. Но она не из тех девушек, которых легко можно ввести в заблуждение. Пара приехала в пустыню, где принялась за сандбординг. Макс с первых минут успешно освоил доску, чего не скажешь о Даше. Дальше — смотрите сами.

Video: Не вошедшее в эфир: смешные моменты со свидания Холостяка Макса и Даши В 9 выпуске проекта Холостяк 10 состоялось самое романтическое и страстное свидание. Смотрите подборку самых смешных моментов со свидания Макса и Даши

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ