Сегодня, 5 мая, на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:05. Что же произойдет в 3 и 4 сериях — читайте прямо сейчас!

В третьей серии Антон Амосов и Иван Бычков на свалке находят труп бездомного. Но более детальный осмотр тела наводит на мысль о том, что это не бомж, а наоборот – очень обеспеченный человек.

В четвертой серии Амосову удается добыть отпечатки пальцев официанта, на которого указала Воробьяшкина. Выясняется, что это опытный наемный убийца. Амосов и Бычков задерживают преступника, но происходит то, чего никто не ожидал!

Смотрите сериал «Майор и магия» с понедельника по четверг в 23:05 на телеканале СТБ!

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс) Сериал Майор и магия — 3, 4 серии на сайте СТБ уже 05.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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