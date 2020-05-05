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Личный архив участниц проекта «Холостяк»: эксклюзивные фото с отдыха в Египте

05.05.2020

Редакция STB.UA продолжает делиться самым интересным. То, что остается за кадром, зачастую привлекает внимание зрителя больше всего. Ведь знать, как съемочная группа снимает катание на лошадях или уединение Макса и Даши в спа, — очень хочется. Поэтому делимся личными фото участниц с 9 выпуска проекта «Холостяк»-10 и поездки в Египет! 

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9 выпуск реалити «Холостяк»-10 начался с индивидуального свидания Макса и Даши. Холостяк решил сделать старт в аквапарке, воспользоваться которым так и не пришлось. 

А вот так Холостяк принимается удивлять Дашу, поэтому с завязанными глазами увозит ее в пустыню на сандбординг.

А уединение в спа на этот раз выглядело вот так.

Свидание с Викой состоялось в казино. Азартные игры всегда “подогреваются” шампанским. 

Напомним, что на последнее групповое свидание 10 сезона отправились Кристина и Алина. Прежде чем встретиться с Максом, участницы, как полагается каждой девушке, устроили небольшую фотосессию. 

А вот как на самом деле происходит съемка экстремальных свиданий. Катание на лошадях выдалось куда веселее, нежели в романтическом кино.

Не пропустите уже в эту пятницу, 8 мая, 10 выпуск реалити «Холостяк»-10! Макс Михайлюк отправится на знакомство с родителями четверки участниц. Что нового мужчина узнает о девушках? И какой выбор сделает на Церемонии роз?  

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