Редакция STB.UA продолжает делиться самым интересным. То, что остается за кадром, зачастую привлекает внимание зрителя больше всего. Ведь знать, как съемочная группа снимает катание на лошадях или уединение Макса и Даши в спа, — очень хочется. Поэтому делимся личными фото участниц с 9 выпуска проекта «Холостяк»-10 и поездки в Египет!

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9 выпуск реалити «Холостяк»-10 начался с индивидуального свидания Макса и Даши. Холостяк решил сделать старт в аквапарке, воспользоваться которым так и не пришлось.

А вот так Холостяк принимается удивлять Дашу, поэтому с завязанными глазами увозит ее в пустыню на сандбординг.

А уединение в спа на этот раз выглядело вот так.

Свидание с Викой состоялось в казино. Азартные игры всегда “подогреваются” шампанским.

Напомним, что на последнее групповое свидание 10 сезона отправились Кристина и Алина. Прежде чем встретиться с Максом, участницы, как полагается каждой девушке, устроили небольшую фотосессию.

А вот как на самом деле происходит съемка экстремальных свиданий. Катание на лошадях выдалось куда веселее, нежели в романтическом кино.

Не пропустите уже в эту пятницу, 8 мая, 10 выпуск реалити «Холостяк»-10! Макс Михайлюк отправится на знакомство с родителями четверки участниц. Что нового мужчина узнает о девушках? И какой выбор сделает на Церемонии роз?

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