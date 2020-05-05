Карантин в Украине продлен до 22 мая. Однако с 11 числа некоторые ограничения будут ослаблены. Об этом на внеочередном заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль. Подробнее об ослаблении ограничений — в материале.

Стоит отметить, что 4 мая ВОЗ продолжила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца. За время карантина удалось лучше подготовить медицинскую систему Украины к эпидемии, о чем заявил Премьер-министр.

«До 11 мая мы просим украинцев соблюдать правила карантина. Это призывы не только правительства, а и врачей, которые сейчас фактически на передовой. Преждевременное или хаотичное ослабление карантина означает, что усилия всех нас были напрасными. А два месяца мы просто потеряли зря. Поэтому очень важно правильно заканчивать карантин», — отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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И чтобы выходить из карантина правильно, правительство решило постепенно ослаблять некоторые ограничения сфер деятельности.

Со следующего понедельника начнут работу парикмахерские и салоны красоты.

На вынос смогут работать заведения общественного питания. Поесть можно будет и на летних террасах ресторанов — их также откроют.

Кроме того, позволят оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами.

Свою работу возобновят стоматологи, адвокаты и нотариусы.

Что касается досуга, то украинцам официально можно будет посещать парки, скверы и зоны отдыха.

Откроют музеи и библиотеки.

Профессиональным спортсменам разрешат командные тренировки на закрытых базах.

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