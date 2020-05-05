В 9 выпуске состоялось последнее групповое свидание 10 сезона. Кристина и Алина прилетели в Египет, где Холостяк предложил им конную прогулку. Однако без опыта и практики верховой езды дело оказалось куда смешнее и забавнее. Как Макс учился управлять лошадью и старался остановить ее на скаку — смотрите эксклюзивные кадры, которые не вошли в эфир.

У бедуинов есть поверье, что верховая езда на арабском скакуне дает ощущение полета. А это самое любимое и привычное чувство для Холостяка. Именно поэтому Макс предложил девушкам прокатиться по береговой линии на лошадях. Пока Алина старалась управлять конем самостоятельно, Макс и Кристина сорвались с места. Как пара изо всех сил пыталась остановить лошадь — смотрите в эксклюзивном видео.

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Video: Как Холостяк пытался остановить лошадь: не вошедшее в 9 выпуск Смотрите эксклюзивное видео с 9 выпуска проекта Холостяк 10 сезон. Макс Михайлюк пытается остановить лошадь. Эксклюзивное видео, не вошедшее в эфир от 01.05.2020

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