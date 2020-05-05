Гороскоп на 6 мая 2020 расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 6 мая от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Несмотря на карантин, перед вами сегодня появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а потому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Телец

В среду вы облегченно сможете выдохнуть после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о амурных делах – вы этого заслужили!

Близнецы

Близнецы будут готовы приобщиться к работе, полезной для широкой публики. Представители знака будут использовать сложные ходы и концепции, чтобы доказать свое дело. Вторая половина дня окажется благоприятной для решения семейных вопросов. И не забудьте хорошенько отдохнуть!

Рак

Сегодня на работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда. Возможна неожиданная радостная весть. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит. Особенно если эти авантюры касаются карантина. Вы же не хотите остаться без 17 тысяч?

Лев

У Львов среда имеет все шансы оказаться очень замечательной. Сегодня представители знака получат возможность избавиться от старых и пагубных привычек и задач, которые не приносят прибыли – ни моральной, ни финансовой. Сегодня вам будет проще, чем всегда, отбросить все ненужное.

Дева

Перед тем, как начинать что-нибудь сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.

Весы

Вероятно, что Весам может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

Смелых в этот день ждет удача. Поэтому постарайтесь взяться за активную деятельность и успех не заставит себя ждать.

Скорпион

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Знаем, карантин – очень сильно влияет на эмоциональное состояние, но если у вас будут возникают недоразумения – старайтесь решать их сразу. Главное сохраняйте спокойствие и не паникуйте, ведь так только собьете себя и других с пути.

Стрелец

В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и улаживание острых углов. Хорошее время для интернет-покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.

Козерог

Время благоприятное для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Воплощение задуманного приведет к желаемому результату. При этом расход сил и энергии с вашей стороны окажется минимальным.

Водолей

Удачное время для начала цикла обучения, причем удачно сложатся самостоятельные занятия. Вы давно хотели заниматься самообразованием на карантине. Так чего вы ждете? В этот период звезды советуют начать активную подготовку к будущей туристической поездке. И да, не тратьте деньги, откладывайте их на будущий отпуск или другие дела. В любом случае, деньги лишними не будут!

Рыбы

Вы можете почувствовать мощный приток внутренней свободы, который захотите применить, реализовав свое давнее желание. В этот день прибегните к более творческим делам и размышлениям о будущем, побудьте в одиночестве и подумайте над своим будущем!

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