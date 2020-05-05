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Глеб Михайличенко: топ-5 фактов об обиженном сыне в сериале «Предвзятое отношение»

05.05.2020

Вчера состоялась премьера самого главного детектива весны «Предвзятое отношение»! В нем зрителей удивляли множество молодых и талантливых актеров: от Александра Рудинского до Ольги Радчук! А сейчас читайте топ-5 фактов о другом, не менее харизматичном, таланте – Глебе Михайличенко!

  1. Мало кто знает, но молодой актер Глеб Михайличенко окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенка-Карого только год назад! В 2019 году! Но несмотря на молодой возраст, Глеб Михайличенко уже делает успехи и в театре, и в кино.
  2. Первой «настоящей» ролью Глеба в кино был сериал телеканала СТБ «За витриной»! Глеб Михайличенко играл в сериале одного из братьев Гали –  главного персонажа.
  3. Помимо работы в театре и кино, Глеб Михайличенко увлекается и другими видами творчества. Молодой актер любит петь, играет на гитаре, занимается спортом – футболом, баскетболом, волейболом.
  4.  «Предвзятое отношение» – юбилейный пятый проект молодого актера! До этого он сыграл в сериалах: «За витриной», «Наследница поневоле», «Затмение», «Женский доктор»-3. 
  5. Глеб Михайличенко не скрывает своих отношений с девушкой Валерией –  23-летней актрисой и танцовщицей из Киева. 

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