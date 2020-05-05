Глеб Михайличенко: топ-5 фактов об обиженном сыне в сериале «Предвзятое отношение»
05.05.2020
Вчера состоялась премьера самого главного детектива весны «Предвзятое отношение»! В нем зрителей удивляли множество молодых и талантливых актеров: от Александра Рудинского до Ольги Радчук! А сейчас читайте топ-5 фактов о другом, не менее харизматичном, таланте – Глебе Михайличенко!
- Мало кто знает, но молодой актер Глеб Михайличенко окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенка-Карого только год назад! В 2019 году! Но несмотря на молодой возраст, Глеб Михайличенко уже делает успехи и в театре, и в кино.
- Первой «настоящей» ролью Глеба в кино был сериал телеканала СТБ «За витриной»! Глеб Михайличенко играл в сериале одного из братьев Гали – главного персонажа.
- Помимо работы в театре и кино, Глеб Михайличенко увлекается и другими видами творчества. Молодой актер любит петь, играет на гитаре, занимается спортом – футболом, баскетболом, волейболом.
- «Предвзятое отношение» – юбилейный пятый проект молодого актера! До этого он сыграл в сериалах: «За витриной», «Наследница поневоле», «Затмение», «Женский доктор»-3.
- Глеб Михайличенко не скрывает своих отношений с девушкой Валерией – 23-летней актрисой и танцовщицей из Киева.
Больше по теме: Оксана Сташенко: топ-5 фактов об актрисе сериала «Предвзятое отношение»
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+