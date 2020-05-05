Затяжной карантин способствовал развитию целого марафона онлайн-курсов. Занятия по йоге, английскому, обучение игре на музыкальных инструментах. Все, что можно изучать дистанционно, перемещается в сеть. Даже спортсмены выкладывают в интернет свои тренировки. Поэтому сидение дома может быть значительно интереснее, чем кажется на первый взгляд. О том, чем можно заняться дома во время карантина, читайте в нашем материале.

Больше по теме: Карантин 2020: бесплатные виртуальные туры по музеям, операм, выставкам со всего мира

Как научиться играть на музыкальных инструментах во время карантина

С введением карантина в интернете появилось много курсов, с помощью которых можно научиться играть на музыкальных инструментах. Так, например, можно легко овладеть игре на пианино, гитаре или даже на укулеле. Все очень просто: внимательно следите за движениями мастера и повторяйте. Как утверждают музыканты, за несколько дней можно разучить одну мелодию. Так что все желающие могут за очень короткий срок научиться играть на одном из музыкальных инструментов в онлайн школе.

Творческая мастерская

Точно так же дистанционно можно научиться делать несложные игрушки. И не важно, что это будет ‒ аппликация или изделие из дерева. Главное ‒ помнить и соблюдать правила безопасности. Вышивка, рисование, изделия из ткани. Карантин не только заставляет нас сидеть дома. Он открывает перед людьми новые возможности и предоставляет шанс научиться чему-то новому.

Больше по теме: Дмитрий Карпачев рассказал о возможных проблемах в семье во время карантина

Как заниматься спортом во время карантина

В последнее время в интернете появилось много видеоуроков, которые помогут держать себя в форме. Главное правило ‒ регулярные тренировки. Так, дистанционно можно учиться даже воркауту. Все упражнения в таких онлайн уроках адаптированы к занятиям в домашних условиях. Безопасность ‒ прежде всего. Так, например тренер проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко на своей странице в Instagram часто проводит небольшие онлайн тренировки.

Больше по теме: Тренировка онлайн от Марины Боржемской во время карантина

Карантин ‒ не каникулы, а это значит, что школьникам, особенно, старшеклассникам, нужно самостоятельно изучать новые темы по школьным предметам. На платформе OpenEdEx собраны лучшие курсы уровня Harvard University. К тому же, по окончанию учебы, можно получить соответствующий сертификат. Для вас собрано более 20 тысяч курсов на любой вкус! Просто настоящая сокровищница для тех, кто хочет получить новый опыт и знания.

Несмотря на карантин, ВНО никто не отменяет, так что старшеклассникам не стоит расслабляться. Так что онлайн платформа по подготовке к ВНО ‒ то, что нужно одиннадцатикласснику.

Больше по теме: Карантин в Украине 2020: фильмы для просмотра с детьми во время карантина

Video: Чем заняться дома во время карантина: топ онлайн-курсов Чем заняться дома во время карантина - онлайн курсы, чтобы использовать карантин по полной. Творческие, образовательные, музыкальные, спортивные онлайн курсы и идеи чем заняться во время карантина

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ