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Чем занять ребенка на карантине, рассказала Зоряна Скалецкая в спецрубрике «Вікна-новини»

05.05.2020

С объявлением карантина и его продолжением у многих родителей возник вопрос касательно детей. Чем занять замкнутых в четырех стенах чад? Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в спецрубрике программы «Вікна-новини» поделилась наиболее действенными советами.

В условиях пандемии коронавируса важнейшим остается умение обустраивать свою повседневную жизнь и коммуницировать с близкими. Но как находить общий язык и договариваться с ребенком, который еще месяц должен провести в самоизоляции? Сейчас закрыты школы и детские сады, гулять на площадках — запрещено, а все свободное время необходимо проводить дома. Что делать?

 «Во-первых, быть спокойными и говорить! Между прочим и о необходимости таких ограничений. Но не забывайте искать позитив во всем, даже в карантине. Во-вторых, совместно планируйте день. Это добавляет спокойствия и понимания, что карантин — не каникулы. Даже в таких условиях детям важно придерживаться прежнего графика. Просыпаться в то же время, чистить зубы, переодеваться, завтракать, причесываться. В-третьих, не забывайте привлекать детей к домашней работе и приготовлению пищи. Не бойтесь поручить им взбивание яиц, даже если они забрызгают всю кухню», — советует экс-министр.

Важно составить и меню на каждый день. Позвольте детям вписать их любимые блюда и вкусности, которые вы сможете готовить вместе. А если ребенок старше, то предложите ему приготовить самостоятельно. Ведь если вы корите себя за то, что дети часто смотрят телевизор, нужно грамотно находить альтернативное занятие. Более того, времяпровождение с телефоном в руках необходимо свести к минимуму. И вот почему.

«В целом сейчас остро стоит проблема гиподинамии — малоподвижного образа жизни. Дети любят сидеть с гаджетами в руках. А это постоянное напряжение рук и шеи. Со временем у них появляется головная боль, а также боль плечевого пояса», — рассказывает психолог Екатерина Гольцберг.

Зоряна Скалецкая отмечает: «Не будьте аниматорами для детей. Позвольте им поскучать, и тогда вы сами удивитесь их идеям, чем себя занять. Скука — это пространство для фантазии».

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Если же вы работаете дома, то необходимо объяснить, что вам нужно работать, а в это время внимание взрослых отвлекать нельзя! Если есть возможность, точно сообщайте, сколько времени вам необходимо для выполнения своих обязанностей. А вот в свободное время все внимание уделяйте родным! Зоряна Скалецкая поделилась топ-идеями, чем занять ребенка на время карантина:

  • Играйте в настольные игры.
  • Собирайте пазлы. Поверьте, вам самим это понравится.
  • Читайте. Позвольте детям самостоятельно выбирать книгу.
  • Учите иностранные языки. Каждый день можно усваивать несколько иностранных слов.
  • Занимайтесь спортом, делайте зарядку.

«Не менее важным является налаживание алгоритма действий между самими взрослыми. Договаривайтесь о том, что при таких условиях нет четкого распределения на мужскую и женскую работу по дому. Мужчины так же могут готовить, мыть посуду, убирать. Распределите уход за детьми. Если в семье двое взрослых — кто-то один с ребенком, а другой — работает. Регулярно проветривайте жилище. Если ребенок находится в духоте — он ​​устает, а это может привести к истерике. Не забывайте и о себе. Находите время, чтобы побыть в одиночестве, например, принять ванну, почитать книгу, посмотреть фильм. И обязательно высыпайтесь, мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы», — заключила Зоряна Скалецкая.


Смотрите программу «Вікна-новини» с понедельника по пятницу в 17:30 и в 22:00 на СТБ!

 

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