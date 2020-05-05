С объявлением карантина и его продолжением у многих родителей возник вопрос касательно детей. Чем занять замкнутых в четырех стенах чад? Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в спецрубрике программы «Вікна-новини» поделилась наиболее действенными советами.

В условиях пандемии коронавируса важнейшим остается умение обустраивать свою повседневную жизнь и коммуницировать с близкими. Но как находить общий язык и договариваться с ребенком, который еще месяц должен провести в самоизоляции? Сейчас закрыты школы и детские сады, гулять на площадках — запрещено, а все свободное время необходимо проводить дома. Что делать?

«Во-первых, быть спокойными и говорить! Между прочим и о необходимости таких ограничений. Но не забывайте искать позитив во всем, даже в карантине. Во-вторых, совместно планируйте день. Это добавляет спокойствия и понимания, что карантин — не каникулы. Даже в таких условиях детям важно придерживаться прежнего графика. Просыпаться в то же время, чистить зубы, переодеваться, завтракать, причесываться. В-третьих, не забывайте привлекать детей к домашней работе и приготовлению пищи. Не бойтесь поручить им взбивание яиц, даже если они забрызгают всю кухню», — советует экс-министр.

Важно составить и меню на каждый день. Позвольте детям вписать их любимые блюда и вкусности, которые вы сможете готовить вместе. А если ребенок старше, то предложите ему приготовить самостоятельно. Ведь если вы корите себя за то, что дети часто смотрят телевизор, нужно грамотно находить альтернативное занятие. Более того, времяпровождение с телефоном в руках необходимо свести к минимуму. И вот почему.

«В целом сейчас остро стоит проблема гиподинамии — малоподвижного образа жизни. Дети любят сидеть с гаджетами в руках. А это постоянное напряжение рук и шеи. Со временем у них появляется головная боль, а также боль плечевого пояса», — рассказывает психолог Екатерина Гольцберг.

Зоряна Скалецкая отмечает: «Не будьте аниматорами для детей. Позвольте им поскучать, и тогда вы сами удивитесь их идеям, чем себя занять. Скука — это пространство для фантазии».

Больше по теме: Как выдержать домашний карантин: советы Зоряны Скалецкой

Если же вы работаете дома, то необходимо объяснить, что вам нужно работать, а в это время внимание взрослых отвлекать нельзя! Если есть возможность, точно сообщайте, сколько времени вам необходимо для выполнения своих обязанностей. А вот в свободное время все внимание уделяйте родным! Зоряна Скалецкая поделилась топ-идеями, чем занять ребенка на время карантина:

Играйте в настольные игры.

Собирайте пазлы. Поверьте, вам самим это понравится.

Читайте. Позвольте детям самостоятельно выбирать книгу.

Учите иностранные языки. Каждый день можно усваивать несколько иностранных слов.

Занимайтесь спортом, делайте зарядку.

«Не менее важным является налаживание алгоритма действий между самими взрослыми. Договаривайтесь о том, что при таких условиях нет четкого распределения на мужскую и женскую работу по дому. Мужчины так же могут готовить, мыть посуду, убирать. Распределите уход за детьми. Если в семье двое взрослых — кто-то один с ребенком, а другой — работает. Регулярно проветривайте жилище. Если ребенок находится в духоте — он ​​устает, а это может привести к истерике. Не забывайте и о себе. Находите время, чтобы побыть в одиночестве, например, принять ванну, почитать книгу, посмотреть фильм. И обязательно высыпайтесь, мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы», — заключила Зоряна Скалецкая.



Смотрите программу «Вікна-новини» с понедельника по пятницу в 17:30 и в 22:00 на СТБ!