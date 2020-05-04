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«Предвзятое отношение»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс)

04.05.2020

Новый сериал «Предвзятое отношение» о судьбе сильной женщины, которая попадает в очень непростые ситуации. Он будет выходить в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Что же произойдет в премьерных сериях читайте прямо сейчас! 

Наталья Горенко, в прошлом успешный следователь, не видела родного сына 7 лет. Илья не может простить матери того, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление. По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, возмущенный ее «излишней принципиальностью». Однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором Степан узнает своего сына Илью.

Режиссер: Олег Масленников

Автор сценария: Татьяна Гнедаш

Производство: Artforms Production, Украина, 2020 год

В ролях: Ольга Радчук, Сергей Фролов, Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов, Александр Рудинский, Глеб Михайличенко, Константин Данилюк и др.

Video: «Предвзятое отношение»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс)

Сериал Предвзятое отношение — 1, 2 серии на сайте СТБ уже 04.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Предвзятое отношение

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