Почему нужно посмотреть сериал «Предвзятое отношение»

О криминальной драме «Предвзятое отношение» сейчас говорят все! Захватывающий сюжет совсем скоро порадует зрителей телеканала СТБ. Но почему стоит посмотреть сериал «Предвзятое отношение»? Читайте прямо сейчас!

Наташа Горенко не отличалась яркой внешностью, жила скромно, одевалась просто. Но ее твердый характер, честность, трудолюбие и отвага вызывали уважение у каждого, кто сталкивался с девушкой в повседневной жизни. Она училась на юридическом факультете, стремилась стать следователем и точно знала, что работа в полиции – ее призвание. Но она даже не подозревала, как любимая работа сломаеть всю ее жизнь!

Почему нужно смотреть сериал «Предвзятое отношение»:

Виртуозно закрученный сюжет и детективная линия держат в интриге до самой развязки.

В сериале поднимается острый вопрос: как сломать систему, которая работает против людей? Сможет ли обычный следователь повлиять на ход событий, к которым причастны чиновники высших эшелонов?

Женщина на работе — горе в семье? Человек, который горит своим делом, не сможет жить без него. И главная героиня встает перед нелегким выбором: карьера или семья.

Родители и дети — вечный конфликт поколений. Вам тоже знакома эта проблема?

Не пропустите премьеру сериала «Предвзятое отношение» уже 4 мая в 20:15!

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