Сегодня на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийного фильма «Предвзятое отношение», автором которого является известная сценаристка Татьяна Гнедаш. Фильм будет идти в слоте СТБ-сериал с понедельника по четверг в 20:15. Главную роль в сериале сыграла блистательная актриса Ольга Радчук. Читайте интервью с Ольгой Радчук прямо сейчас!

Совсем скоро зрители телеканала СТБ смогут наблюдать за вашей актерской игрой в сериале «Предвзятое отношение». В нем вы исполнили главную роль! Как готовились к съемкам сериала?

Перед началом съемочного процесса я смотрела сериалы с подобной тематикой, в частности C.S.I.; смотрела документальные репортажи с мест происшествий, на которые приезжает полиция; читала о том, как вести допрос и т. д. То есть по сути, я знакомилась с тонкостями работы следователя и патрульного полицейского, чтобы моя героиня была как можно более достоверной в кадре.

Какая атмосфера царила на съемочной площадке?

Атмосфера собранности и ответственности за то, что мы делаем. Режиссер-постановщик, Олег Масленников, всегда появлялся на площадке с точно продуманным планом действий — у него были сформулированы задачи для каждого члена группы. Поэтому на площадке царила атмосфера четко организованного творческого процесса.

Какие были сложности перевоплощения в персонажа?

Сложность перевоплощения заключалась в поиске разумной пропорции волевого начала и женской природы моей героини. Наталья Горенко не могла позволить себе быть слабой женщиной и, вместе с тем, не должна была стать женщиной-терминатором. Надеюсь, мы нашли нужную грань.

Вы вообще похожи на свою героиню? Возможно, есть общие черты характера?

Я похожа на свою героиню собранностью и волевым характером. Но у моей героини есть еще одно важное качество, которому у нее нужно поучиться — она бесстрашна перед лицом правды, которая является ее сущностью. Перед таким бесстрашием я склоняю голову.

Хотели бы в реальной жизни когда-нибудь поработать патрульной?

Нет, в реальной жизни я хотела бы и дальше поработать актрисой (смеется. — Прим. ред.).

Были ли такие поступки героини, которые вы совершенно не принимали и не понимали?

Нет. Все поступки моей героини вызывали у меня уважение, и мне только оставалось максимально достоверно их передавать.

Какие были казусы на съемочной площадке?

С командой ArtForms production я работала не первый раз, и не первый раз меня подкупила слаженность работы. Понимаете, когда тематика произведения драматична, то и атмосфера на площадке соответствующая — теплая, но сдержанная.

Почему зрители телеканала СТБ должны посмотреть сериал «Предвзятое отношение»?

Мы все, сознательно или подсознательно, ищем правду. Точнее, правду ищет наша душа. Это очень сложный и неоднозначный процесс. Но поиск правды — это то, что отличает человека от животного мира. Поиск правды требует от человека отваги, а это под силу единицам. Так вот, Наталья Горенко отважна, и, я надеюсь, что, посмотрев наш сериал, у многих появятся силы искать правду и научиться смело смотреть ей в глаза.

Больше по теме: «Предвзятое отношение»: количество серий и график выхода

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ