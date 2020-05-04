Сегодня, 4 мая, на телеканале СТБ выходит сериал «Майор и магия». Он будет транслироваться в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 23:05. Что же произойдет в премьерных сериях — читайте прямо сейчас!

Главный герой детективного сериала «Майор и магия» – Антон Амосов (актер Константин Самоуков) служит майором полиции, но после инцидента с начальством его переводят на службу в родной городок.

Там Антон становится простым опером в обычном РОВД, где пять лет назад в своем кабинете при невыясненных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством его родной старший брат Дмитрий.

Напарником Антона оказывается молодой, глуповатый, но добрый лейтенант Иван Бычков. Первое задание Амосова – разобраться с некой особой Еленой Воробьяшкиной, выдающей себя за провидицу.

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс) Сериал Майор и магия — 1, 2 серии на сайте СТБ уже 04.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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