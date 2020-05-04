COVID-19, коронавирус — самый запрашиваемый и популярный термин 2020 года. Это далеко не первая смертельная эпидемия, с которой сталкивается мир. И все же даже вирусологов он поражает масштабами и стремительным распространением. И хотя свойства этого штамма еще только изучают, уже проведенные исследования показывают, что его сила — в коварном строении. Как коронавирус обманом проникает в человеческие клетки — детально изучила Майя Подгородецкая и попросила экспертов объяснить все доступно. Сложное простыми словами и графическим объяснением показала программа СТБ «Вікна-новини».

Украинский ученый и профессор медицинских наук Алла Мироненко изучает вирусные инфекции более 40 лет. Она рассказала, что генетическая информация COVID-19, которую расшифровали, ее удивила.

«Стало известно, что он на 96 % повторяет генетическую информацию коронавируса летучих мышей. То есть скорее всего мы получили его именно от этого вида живности», — утверждает Алла Мироненко.

Ученые объясняют, что вирусы — это особенный вид организмов. Их и организмами назвать сложно. Это скорее паразиты, которые развиваются и размножаются за счет чужих клеток. Особенность любого вида заключается именно в генетической информации. Есть ДНК и РНК вируса, так называемый штрихкод. У коронавируса есть лишь РНК — и в этом его опасность.

«ДНК — более стабильная субстанция, а вот РНК все время мутирует. Именно поэтому такие вирусы сложны в изучении и в разработке вакцин», — говорит эпидемиолог Екатерина Сояк.

Однако такой вирус очень легко убить на поверхностях. Генетическая информация COVID-19 хранится под специальным капсидом и белковой оболочкой, которую легко разрушить антисептиком.

«Эта оболочка достаточно чувствительна. И если она разрушена, то сама рибонуклеиновая кислота, которая несет генетическую информацию, не может попасть в организм», — отмечает Алла Мироненко.

Однако у вируса COVID-19 есть своя “стратегия”, как попасть в организм человека и там выжить. Поверхность коронавируса усыпана отростками в виде щупалец. Их еще называют коронками. Они служат ключами к специальным рецепторам на поверхности клеток. Именно отростками вирус “вкручивается” в рецепторы и с легкостью попадает в организм. И если учесть, что оболочка состоит из белка, то организм легко впускает его как питательное и полезное вещество.

Иммунолог Александр Назаренко объясняет это простым сравнением: «Это как на рыбалке. Представьте удочку, крючок с наживкой и рыбу».

Именно поэтому клетка организма не чувствует опасности и принимает вирус, как чистый белок. Легкие поражаются быстрее и сильнее всего, так как именно этот орган имеет подходящие рецепторы, за которые схватывается вирус. И тогда легкие становятся “заложниками” вируса, который провоцирует работу всех клеток на продукцию других вирусных себе подобных организмов.

«Иммунитет в этот момент начинает паниковать. Это называется цитокиновый стресс. Цитокины — это вещества, гормоны и сигналы, которыми клетки обмениваются информацией. Иммунная система ведет себя, как толпа в панике», — объясняет Александр Назаренко.

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Вскоре иммунитет приходит в норму и берется за освобождение организма от вирусов. Об этом свидетельствует высокая температура. Тогда образовываются антитела.



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