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Группа Hooverphonic – участник от Бельгии на Евровидение-2021

04.05.2020

Бельгия стала первой страной, которая огласила своего представителя на Евровидении-2020. В этом году песенный конкурс в Роттердаме отменен в связи с пандемией COVID-19. Но в 2021 от Бельгии все же выступит группа Hooverphonic. Что известно о коллективе подробнее читайте в материале.

hooverphonic Eurovision

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Группа Hooverphonic была создана в октябре 1995 года. Почти за 25 лет своей карьеры музыканты развили собственное моментально узнаваемое звучание, что-то между жанрами trip-hop и pop. Коллектив выпустил десять студийных альбомов. Последний ‒ «Looking For The Stars».

hooverphonic

Hooverphonic

С первого дня Алекс Каллиер (продюсер и автор песен) вместе с гитаристом Раймондом Гиртсом сотрудничали с разными исполнителями. С 2018 года голосом группы стала Лука Кройсбергс. Годом ранее девушка стала победительницей вокального шоу «The Voice of Flanders», где ее тренером и наставником был Алекс. 

На данный момент конкурсная песня для Евровидения-2021 еще не представлена. А пока предлагаем послушать песню из последнего альбома Hooverphonic  «Horrible Person» и песню для конкурса в 2020 году –«Release Me».



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