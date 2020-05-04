Гороскоп на 5 мая 2020 расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 5 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня вам представится возможность использовать ваш скрытый потенциал. Не отказывайтесь от интересных предложений, даже если придется немного потрудиться. Помните приятную усталость от качественно выполненной интересной работы?

Телец

Тем, у кого есть дети, следует помнить, что они не игрушки и их нельзя лепить как из пластилина под свои мерки. Если стараться подстроить свое чадо под себя, со временем можно вообще потерять контакт с дорогим человеком. И еще – поменьше выходите на улицу! Особенно – с детьми! Особенно – во время карантина!

Близнецы

Изменения будут необходимым компонентом хорошего самочувствия Близнецов в этот вторник. В конце дня представители знака смогут удовлетворить свои стремления. Главное — не лениться.

Рак

Ваши колебания относительно любовных дел могут существенно повлиять на производительность. Если не хотите долго раздумывать над вероятными сценариями – действуйте прямолинейно. Например, спрашивайте, если сомневаетесь. Это поможет вам объективно оценивать реальность и не попадать в плен иллюзий.

Лев

Выбирайте окружение, в котором вам комфортно и которое не давит на вас. Особенно это касается вечера. Не стоит тратить слишком много времени на разговоры с людьми, которые считают, что могут оценивать вас и давать советы, о которых вы не просите.

Дева

Подходящее время, чтобы заниматься домашними делами. Сегодня не стоит принимать на свой счет не слишком вежливое отношение со стороны других – вероятно, они действуют не со зла, а у них просто выдался тяжелый день.

Весы

Сегодня лучше отбросить в сторону советы от родственников и друзей, а тем более не стоит доверять вслепую тому, что найдете в интернете. За советами по питанию лучше обращаться к профессиональным и современным диетологам, а по спорту – к тренерам.

Скорпион

Скорпионам сегодня жизненно важно найти несколько минут, чтобы отключиться от повседневных дел и восстановить запас сил. Сделать это можно как вечером, так и утром – главное выделить себе достаточно пространства и времени.

Стрелец

Сегодня Стрельцам откроются глаза на новую ситуацию. Причем это открытие может случиться не только в одной сфере жизни. Мощная внутренняя сила будет способствовать рассудительному принятию решений.

Козерог

В делах вы настроены на конкретные действия, но судьба сегодня будет переменчивой. Не исключены неожиданные изменения, даже в отношении собственных пожеланий. В конце концов идеи будут выстраиваться в совершенную картину, поэтому запасайтесь креативом и спокойствием и берите от дня все.

Водолей

День будет благоприятным для активных обсуждений планов на будущее – особенно домашних вопросов. Ваши идеи могут найти поддержку, а общий брейншторм дать плодотворные результаты. Говорите и слушайте — и все получится.

Рыбы

Вторник принесет награду Рыбам, которые в последние дни боролись за свое место под солнцем. Даже небольшая победа подарит представителям знака спокойствие и поспособствует большему сочувствию. Семейным Рыбам стоит ожидать счастливого события или известия от родных.

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