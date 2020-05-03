«Следствие ведут экстрасенсы»: из-за какой сущности молодая мама потеряла своего малыша?

Уже совсем скоро лучшие ясновидящие страны — эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова и Рубина Цибульская будут расследовать мистическую историю, с которой в редакцию программы обратилась молодая женщина. Что почувствуют экстрасенсы? И какую сущность они увидят? Не пропустите!

На проект «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась молодая мама Анита Алмазова. Несколько лет назад, когда она была еще студенткой, должна была забрать у однокурсницы из общежития конспект. Времени было мало, и девушка решила пойти коротким путем, который проложил навигатор. И когда Анита была уже в пути, то поняла, что идти придется через старое кладбище, которое находится в центре города. Студентка решительно зашагала, но вдруг увидела в кустах ужасную сущность с огромными глазами. Напуганная девушка убежала с кладбища. Но после этого ее всюду стала преследовать странная тень.

Анита начала попадать в опасные ситуации. Так, после очередного появления нечисти девушка выбежала из квартиры, упала и разбила коленную чашечку; затем у нее выскользнул из рук нож и чуть не попал в глаз бедной. А потом Анита, которая была беременна уже вторым сыном, потеряла своего малыша. Но что происходит с женщиной? И как ей помогут экстрасенсы? Не пропустите!

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