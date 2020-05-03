«Следствие ведут экстрасенсы»: для чего женщина заставила духа отчима вернуться из мира мертвых?

Сегодня лучшие экстрасенсы страны — эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова и Рубина Цибульская расследовали мистическую историю, с которой в редакцию программы обратилась молодая женщина. Но что шокировало даже опытных экстрасенсов? И какую сущность они увидели? Не пропустите!

На проект «Следствие ведут экстрасенсы» недавно обратилась молодая мама Анита Алмазова. Несколько лет назад, когда она была еще студенткой, должна была забрать у однокурсницы из общежития конспект. Времени было мало, и девушка решила пойти коротким путем, который проложил навигатор. Но если бы она знала, что принесет ей эта прогулка, никогда бы на это не решилась!

Когда Анита была уже в пути, то поняла, что идти придется через старое кладбище, которое находится в центре города. Студентка решительно зашагала, но вдруг увидела в кустах ужасную сущность с огромными глазами. Напуганная девушка убежала с кладбища. И после этого ее всюду стала преследовать странная тень.

Анита начала попадать в опасные ситуации. Так, после очередного появления нечисти девушка выбежала из квартиры, упала и разбила коленную чашечку, затем у нее выскользнул из рук нож и чуть не попал в глаз бедной. А потом Анита, которая была беременна уже вторым сыном, потеряла своего малыша. У новорожденного во время родов вдруг случилась гипоксия.

Женщина в слезах отчаяния обратилась к экстрасенсам. И ясновидящие раскрыли шокирующие истории из жизни Аниты: то, что мать бросила ее еще в детстве, и девочкой занимался только заботливый отчим, которого впоследствии убили. Далее оказалось, что Анита жила в доме, к которому, по словам экстрасенсов, много лет привязана настоящая демоница. Впоследствии ясновидящие почувствовали, что гадалка, к которой Анита обращалась, чтобы вернуть себе любимого, была аферисткой и выманивала у девушки деньги.

И наконец экстрасенсы сошлись в том, что молодая мама оказывается в смертельных для жизни ситуациях из-за того, что ее преследует дух отчима. Но почему отчим желает смерти своей любимице? И что об этом сказали экстрасенсы? Смотрите прямо сейчас!

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