Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года расскажет, что пророчат звезды для каждого знака зодиака на грядущие семь дней. Кому стоит обратить внимание на свое здоровье, а кого может настигнуть депрессивное настроение? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 4 по 10 мая 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

Эти семь дней Овны будут спешить успеть все. Но не факт, что у вас получится осуществить все запланированное. Лучше не обещайте того, чего не сможете выполнить. Сейчас вам нужен «эмоциональный отпуск», чтобы расставить все на свои места. На выходных устройте себе зону отдыха на балконе и с головой погрузитесь в интересную книгу.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Для Тельцов эта неделя станет просто идеальной. Вы наконец-то расплатитесь с долгами и решите все свои проблемы. Тельцы, как на батарейках, будут решать не только свои накопившиеся дела, но и помогут друзьям. Главное – внимательнее смотрите по сторонам, завистники рядом.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Вам стоит по-новому взглянуть на свою работу. Возможно, вы уже переросли свою должность и стоит подумать об изменениях в жизни. Не стоит долго оставаться на одном месте, иначе так и просидите без изменений много лет. Звезды советуют искать новые впечатления.

Гороскоп на неделю – Раки

Неделя для Раков может начаться довольно сумбурно. Не распыляйтесь, сохраняйте внутреннее спокойствие и четко спланируйте свой план действий. Ближе к концу недели суматоха вокруг вас поутихнет. Выходные Ракам стоит провести с пользой и затеять генеральную уборку дома.

Гороскоп на неделю – Львы

В начале недели настроение Львам может испортить перечень глупых сплетен от коллег. Они возникнут на ровном месте и будут отравлять вам жизнь. Это испытание дано вам свыше. Львам необходимо научиться проще воспринимать такие моменты. Всем хорошим не будешь, да и плохих людей от ваших переживаний меньше не станет.

Гороскоп на неделю – Девы

На этой неделе Девам покорятся любые вершины и горизонты. В сторону сомнения, – творите и вытворяйте! Помните, что только вы вершите свою судьбу. Удача все семь дней будет на стороне Дев. В конце недели вас ждет радостное известие от близкого человека.

Гороскоп на неделю – Весы

Не отказывайтесь от новых предложений по работе. Только так вы в будущем получите хорошую прибыль, которую сможете очень выгодно инвестировать. Не стоит забывать о всевозможных рисках, учтите все детали. Насчет состояния здоровья, Весам необходимо избегать сквозняков и есть больше фруктов.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Эти семь дней Скорпионам важно провести активно и с пользой для себя. В середине недели вас может внезапно настигнуть меланхолия. Постарайтесь гнать грустные мысли прочь. Зачем вам это крайне необходимо сделать? Негатив в голове пока ни к чему хорошему не приводил. А на выходных в личной жизни Скорпионов нагрянут положительные изменения.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

Вы слишком много думаете о пустом. Направьте все свои мысли на важные вещи. Если в середине недели друг попросит о помощи, то не отказывайте, ведь он сделает то же самое совсем скоро. В конце недели вы получите интересное предложение, обдумайте его хорошенько.

Гороскоп на неделю – Козероги

Не позволяйте себе слабости. Сейчас важно сделать все дела, чтобы потом спокойно отдыхать. Ваше здоровье сейчас не в самом лучшем состоянии. Пропейте курс витаминов, чтобы бодрость вернулась в вашу жизнь. Старайтесь не злоупотреблять вредной пищей и алкоголем.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Водолеям звезды советуют все семь дней не игнорировать интуицию. Именно она приведет вас к успеху и покажет верный путь. В начале недели возможен конфликт с одним из членов семьи. Постарайтесь не рубить с плеча, ведь вы любите этого человека. Иногда лучше промолчать и выслушать.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Перепады настроения Рыб выводят окружающих из себя. Хватит быть настолько эмоциональными, подумайте о тех, кто вас окружает. В середине недели на Рыб может напасть ужасная апатия. Возьмите себя в руки, только тогда все станет прекрасно.

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