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Таким вы его еще не видели: Гарик Бирча полностью изменил амплуа!

02.05.2020

Крутой комик Гарик Бирча известен украинцам как актер и автор популярных развлекательно-юмористических телепрограмм. Возможно, вы думали, что он заложник одного образа, но это не так! В сериале «Лист ожидания» актер показал себя с совершенно иной стороны!

В сериале «Лист ожидания» Гарик Бирча сыграл телевизионщика Борю. Эта  серьезная роль очень ему идет! 

По сюжету, для врачей клиники трансплантологии каждый день без преувеличений становится битвой за чью-то жизнь, а их личные волнения могут быть смертельным приговором для пациента. Каждая серия — это отдельный рассказ о событиях в жизни медперсонала клиники и в первую очередь о непростых человеческих судьбах.

Режиссер: Андрей Черных

Производство: Шпиль, Film.ua

В ролях: Никита Салопин, Даниил Спиваковский, Дарья Волга, Леся Самаева, Федор Черных, Анастасия Бунина, Ирма Витовская, Нина Касторф и др.

Напомним, что сериал «Лист ожидания» выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 23:00. 

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