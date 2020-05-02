Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели 10 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. Он начался с долгожданной битвы черных и мы узнали кто же покинул проект. Сюрпризом и тем еще испытанием для профессионалов стало приготовление не изысканных блюд высокой кухни, а полуфабрикатов. Как оценили старания шефов Ольга Мартыновская и участницы шоу «Супермама» и чем еще удивлял 10 выпуск? Узнаете уже сейчас в нашем материале.

После провала в 9 выпуске синяя команда практически единогласно выбрала двух шефов, которые надели на себя черный фартук. Примечательно, что участники заранее обсудили и четко выбрали против кого отдать голоса. В итоге к Владу Мицкевичу и Юлии Жигулиной (Кушнир) присоединились Виктор Самардак и Анатолий Цуперяк. Толик, в свою очередь, не выдержал и высказал свое негодование из-за откровенного «слива».

На битве черных задача профессионалов заключалась в приготовлении блюда с интеграцией разных фигурок человека, которую каждый получил под коробкой-загадкой. Испытание требовало от участников проявить максимально креативное мышление, дабы блюдо и полученная игрушка выглядели как полноценная сюжетная композиция. Кто и почему покинул кухню шоу узнаете перейдя по ссылке ниже.

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Далее, 12-ка лучших шефов продолжила свой путь на проекте и столкнулась с довольно нестандартным испытанием. Для начала они поделились на три команды, капитанами которых стали: Эдуард Канарян (красные), Виктор Самардак (желтые), Юлия Жигулина (синие). Задача кулинаров заключалась в приготовлении, упаковки и заморозке вкусных и полезных полуфабрикатов для детей. Оценивать старания профессионалов пришли особенные гости, которые как никто знают все прелести и трудности процесса приема пищи детьми. К Ольгой Мартыновской присоединились участницы проекта «Супермама», а именно программист и ленивая мама Женя, домохозяйка и жена баскетболиста Оля, фуд-блогер и барби-мама Настя.

Супермамы и Ольга Мартыновская не жалели никого и основательно прошлись по каждому из блюд всех команд. Они беспощадно и бескомпромиссно перебирали одну упаковку за другой. После приготовления и дегустации супермамам было что сказать участникам. Домохозяйка Ольга высоко оценила цветовое решение и выбор мяса кролика для равиоли от красной команды. Победительница 8 выпуска проекта «Супермама» ленивая мама Женя в свою очередь похвалила лазанью от желтой команды. А барби-мама призналась в любви вкусу яблок с творогом от красной команды. Последней свой вердикт озвучила Ольга Мартыновская, которая поддержала красную команду и поздравила профессионалов с победой.

Команда синих надела черный фартук на Анастасию Кобыляцкую, а желтые на Виктора Самардака. После этого участников ждало следующее испытание. Профессионалы должны были заработать не обычные деньги, а «браво». Под коробками-загадками спрятаны блюда. Участник готовит попавшееся ему блюдо и судьи либо отправляют его переделывать, либо принимают и шеф выбирает следующую коробку. Но не все так просто, ведь пока профессионалы будут готовить свои блюда, они параллельно должны выискивать ошибки в процессе приготовления блюда соперника. Чем закончится этот интересный конкурс – узнаем уже в следующую субботу.

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